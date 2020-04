Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni küzdelemben Magyarország három területen is különleges helyzetben van az eszközöket illetően – olvasható a Századvég keddi tanulmányában. A százezer lakosra jutó kórházi ágyak száma Magyarországon a negyedik legmagasabb az unióban. A nemzetközi klinikai tapasztalatok alapján a Magyarországon meglévő lélegeztetőgép-kapacitásra akkor van szükség, ha egyidejűleg ötven-ötvenötezer ember fertőződik meg.

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben Magyarország három területen is különleges helyzetben van az eszközöket illetően – olvasható a Századvég tanulmányában, amelyben Maurer Szemere, a Századvég egészségügyi üzletágvezetője veszi sorra ezen eszközöket és az eddigi intézkedéseket, illetve azok hatásait.

Elsőként a sokat szidalmazott magyar egészségügyi ellátórendszert veszi górcső alá, és az Eurostat adatai alapján megállapítja, hogy

a százezer lakosra jutó kórházi ágyak száma Magyarországon a negyedik legmagasabb az unióban.

Azokban az országokban, ahol ellátási vészhelyzettel küzdenek, ott a kórházi ágyak száma az uniós átlag alatt van, ilyen például Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Svédország.

A másik kritikus pont a lélegeztetőgépek száma: a nemzetközi klinikai tapasztalatok alapján a Magyarországon meglévő lélegeztetőgép-kapacitásra akkor lesz szükség, ha egyidejűleg ötven-ötvenötezer ember fertőződik meg. Az elemzésből kiderül, hogy Magyarország nem áll rosszul védőmaszkok és egyéb védőfelszerelések terén sem.

Fontos, hogy a vakcina- és gyógyszerkutatások, valamint a gyártás területén Magyarország egyenrangú félként vesz részt a világszinten zajló erőfeszítésekben – áll a tanulmányban.

Maurer Szemere azt is megemlíti, hogy

a sikeres védekezéshez elengedhetetlenül szükséges a politikai stabilitás is,

ami Magyarországon ugyancsak megvan. Időben megtörtént az óvintézkedések bevezetése és a lakosság bevonása is a koronavírus elleni küzdelembe, és ha az állampolgárok is kellő figyelmet tanúsítanak, akkor van remény a járványgörbe ellaposítására, így az egészségügy bírni fogja a terheket.

Az operatív törzs naponta felhívja a lakosság figyelmét, hogy rendkívül fontos a korlátozó intézkedések betartása, mert ha ezt nem teszik meg, Budapest könnyen akár gócponttá válhat.

Kijárási korlátozás nélkül is megértethető, hogy a szigorításokat be kell tartani

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, minden intézkedés hatásossága azon múlik, hogy az állampolgárok mennyire veszik komolyan, mennyire tartják be azokat. Hozzátette, úgy véli, a teljes kijárási tilalom nem járható út, ugyanakkor

szigorításokra szükség van, főleg a nagyhét idején,

hogy a húsvéti népszokásoknak megfelelően az emberek ne keressék fel családtagjaikat, kerüljék el a személyes kontaktusokat.

Szerinte kijárási korlátozás nélkül is meg lehet értetni az emberekkel, hogy a szigorítások az érdekeit szolgálják.

Önmérséklet és fegyelmezettség jellemzi az orvos-beteg találkozókat

Az ellenzék folyamatosan azt hangoztatja, hogy egy „teljesen lerohasztott egészségügyet” talált a járvány Magyarországon, azonban az elmúlt napokban az emberek mást tapasztaltak.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi tanácsadója elmondta, a járvány fokozódása óta önmérséklet és fegyelmezettség jellemzi az orvos-beteg találkozókat.

Hozzátette, „azok a betegek, akik nem súlyos fertőzéssel vagy bármilyen más egészségügyi problémával küzdenek, megértették, hogy a köz érdekét szolgálja, ha elkerülik az egészségügyi intézmények felkeresését”.

A görbe ellaposítása segíti abban, hogy stabil maradjon az egészségügy

Azt is elmondta, az Eurostat adatai szerint kijelenthető, hogy a kórházi ágyak számában rendkívül jól áll Magyarország. A következő lépésben már azt kell megvizsgálni, hogy a járványügyi görbe hogyan alakul. Hozzátette, a görbe ellaposítása nemcsak azt jelenti, hogy kevesebb haláleset következik be, kevesebb teher hárul az egészségügyi rendszerre, hanem azt, hogy az egészségügy stabilan tud működni más területeken is.

Erdélyi Rezső Krisztián elmondta, a nyugat-európai országok büszkék arra, hogy békeidőben milyen fejlett egészségügyi rendszerük van. Hozzátette, mégis az összeomlás határán vannak, éppen azért, mert nem a tették meg időben a szükséges intézkedéseket a kormányok.

