Hírek

A legviccesebb home office bakik, amiket te ne kövess el!

Az elmúlt hetekben több cég is átállt home office-ra és a diákokat is digitálisan oktatják. Talán soha ennyit nem videóchateltünk még, mint mostanában. Ebből persze viccesvagy éppen kínos pillanatok is születhetnek. Összegyűjtöttük a legjobb home office bakikat, és tippeket is adunk, hogyan ne kövess el hasonló hibákat!