A kijárási korlátozások betartását kérik a vidéki önkormányzatok is a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében. Tihany polgármestere felhívást tett közzé a tömegesen hozzájuk érkező kirándulók miatt.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Varga György)

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András kedden figyelmeztetést tett közzé a közösségi oldalán, mert 24-ről 39-re, azaz 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírus-fertőzöttek száma Fejér megyében. Hozzátette, el kell kerülni, hogy a megyében, a városban “berobbanjon a járvány”, ezért utasította a közterület-felügyelőket, hogy az utcákon szólítsanak meg mindenkit és hívják fel a figyelmet a kijárási korlátozás szabályaira. Továbbá kérte a rendőröktől és a járőröző katonáktól, hogy szerezzenek érvényt a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben foglaltaknak.

Tihany polgármestere, Tósoki Imre felhívást tett közzé, mert a jó idő beköszöntével tömegesen érkeznek kirándulók a településre. Ebben felelősségteljes viselkedésre kéri a látogatókat. A falu közkedvelt helyszíneit csoportosan keresik fel a vendégek, ami súlyos egészségügyi kockázattal jár – írta. Hozzátette: a kijárási korlátozás lehetővé teszi a rekreációs célú gyalogos közlekedést, de nem engedi meg az autós turizmust. Ezért úgy döntöttek, hogy a település központjában lévő parkolókat keddtől ideiglenesen lezárják.

“Az itt élők egészségének védelmében kérjük a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és sétáljanak lakóhelyükön, annak környékén. Ne sodorják saját magukat és másokat veszélybe. Tartsák be a kijárási korlátozásokat!” – olvasható a felhívásban.

Balassagyarmaton – az élelmiszer, gyógyszer és meleg étel kiszállításán túl – segítenek abban is, hogy az idősek a csekkeket otthonukban fizethessék be. Csach Gábor polgármester közölte: a posta kérésére módosítják a rendet, hétfőtől ezt csak 60 év felettiek igényelhetik, de karanténban lévők nem. A héten megkezdődik a hústermékek kiszállítása is, az igényeket telefonon lehet jelezni. A városban emellett virágokat és palántát is lehet igényelni.

Hévízen telefonos vagy online lelki segítő beszélgetést kínálnak az önkormányzat által működtetett Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény családsegítői. A korlátozások miatt átalakult életvitel, az összezártság, a bizonytalanság, a munkahelyi körülmények megváltozása miatt kialakult mentális-lelki problémák ellensúlyozásaként igyekeznek érzelmi támogatást nyújtani előre egyeztetett, félórás időtartamban. Az önkormányzat keddi közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy a mentálhigiénés segítő beszélgetés nem terápia, nem tanácsadás, nem egészségügyi ellátás, vagyis akik már járnak pszichológushoz vagy más segítő szakemberhez, azoknak továbbra is az ő igénybevételüket javasolják.

Dunaújvárosban lelkisegély-vonalat indítottak az egészségmegőrzési központ mentálhigiénés munkatársai, ez alapdíjas telefonszámon érhető el hétköznap 8 és 22 óra között. A szakemberek lelki támaszt nyújtanak azoknak, akikben a járvány miatt szorongás, félelem és bizonytalanság alakult ki, mert aggódnak az egészségükért, a munkájukért és a jövőjük miatt.

Debrecenben ingyenesen utazhatnak a közösségi közlekedési eszközökön a járvány elleni védekezésben részt vevő szervezetek dolgozói. A kormányrendeletnek megfelelően a város felszíni parkolóiban hétfőtől díjmentes a várakozás, de továbbra is fizetni kell a parkolásért valamennyi mélygarázsban, a belvárosi Jászai téri városközpont parkolóban és a repülőtéri parkolóban – közölte a parkolókat működtető DV Parking Kft. kedden az MTI-vel. A bérlettel rendelkező autósok számára a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve a veszélyhelyzet után vizsgálják meg a kompenzáció lehetőségét.

Szombathelyen is ingyenesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyi járatos autóbuszokon. Kéner Balázs, a városháza kommunikációs vezetője kedden azt is közölte, hogy megérkezett az önkormányzat által megrendelt ötszáz gyorsteszt, ezeket a háziorvosok, gyermekorvosok és a szociális ellátásban dolgozók között osztják szét.

Kaposváron akut légúti betegellátó pontot nyitott a Kaposi Mór Oktató Kórház, hogy teljesen el tudja különíteni a koronavírus-gyanús betegeket. Emiatt változott a kórház beléptetési rendszere, a beléptetési pontoknál mérik a betegek testhőmérsékletét és kézfertőtlenítésre kötelezik őket.

Pécsen a vásárcsarnok és a vásártér zárva tartása ellenére a lakossági gombavizsgálatra és az erdei gombák árusítására szerdától ismét mód nyílik az uránvárosi Hajnóczy piacon, reggel hét és délután két óra között – közölte az önkormányzat. Mohácson a hétvégétől feloldották azt a korlátozást, amelynek értelmében a piacon csak zöldség-, gyümölcs- és élelmiszerárusok értékesíthettek. Így ismét minden egyéb, itt megszokott áruféleséget lehet kínálni, de az elárusító asztalokat egymástól több méterre helyezték el.

Szekszárdon soron kívül ad közterület-használati engedélyt piaci árusoknak a polgármesteri hivatal, miután március 18-tól zárva tart a termelői piac. A város tucatnyi pontján kínálhatják termékeiket az árusok, így elkerülhető a vásárlók csoportosulása.

Pakson húszezer szájmaszkot vett az önkormányzat, ezeket a héten kézbesítik a város lakóinak. Rendeltek tízezer FFP3-as maszkot is, ebből 1500 várhatóan a napokban érkezik meg; a védőeszközökkel az egészségügyi és a szociális területeken dolgozókat látják el.

Kecskeméten megkezdődött a fogyatékossággal élők közül a nappali ellátást igénylők körének, állapotának és infokommunikációs eszközeinek felmérése. Az idősek ellátása érdekében létrehozott Gondoskodó Szolgálat feladatait ugyanis bővítik a fogyatékossággal élők által igényelhető szolgáltatásokkal.