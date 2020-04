Megosztás Tweet



A küldföldi sajtóban is terjednek az álhírek Magyarországgal kapcsolatban. Arról az ellenzéki körökben terjedő pletykáról jelent meg cikk, hogy nincs is annyi beteg itthon, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A New York Times is Magyarországgal foglalkozik egy magyar szerző írása alapján. A cikket itthon is észrevette és terjeszteni kezdte az ellenzéki sajtó. Vadabbnál vadabb álhírek terjednek az interneten – hangzott el az M1 Híradójában.

Minden erőmmel azon leszek, hogy 70 év felett eltöröljem a nyugdíjat, mert egyszerűen nincs szükség rá – ezt a mondatot tulajdonította Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Ötpercpihenő nevű álhíroldal. A portál azt állította, hogy a tárcavezető szerint a Magyarországon élő nyugdíjasok 70 év leforgása alatt 50-150 millió forint vagyont halmoztak fel és dúskálnak a pénzben, csak ezt nagyon jól leplezik. Az álhíroldal a cikkben azt is írta, a miniszter felszólította a nyugdíjasokat, hogy egy nyilatkozattal mondjanak le a járandóságukról.

A Miniszterelnökség azonnal cáfolta a Gulyás Gergelynek tulajdonított mondatokat. Azt írták, nyugdíjak megvonására kizárólag a szocialista-liberális kormány alatt került sor, a cikkben szereplő mondatok pedig soha nem hangzottak el a tárcavezetőtől. Gulyás Gergely novemberben, a cikk megjelenésekor rágalmazás miatt büntetőfejlelentést tett az álhírek terjesztői ellen.

A hamis információt tartalmazó cikk azonban nem tűnt el, még most, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt is többen megosztották az interneten. Az Ötpercpihenő ugyanis időről időre a korábban már cáfolt hamis híreket is újraposztolja a közösségi oldalon. A Gulyás Gergelyről szóló cikket például legutóbb vasárnap, immár sokadjára tette közzé.

Ahogy azt az álhírt is, miszerint a nyugdíjakat maga a miniszterelnök is eltörölné. Pedig Orbán Viktor kedden épp az ellenkezőjét, a nyugdíjak megemelését jelentette be.

Hétfőn a 24.hu egy a koronavírus magyarországi terjedéséről szóló titkos diplomáciai táviratról írt. A cikknek eredetileg azt a címet adták, hogy már hetek óta a tömeges fertőzések fázisában van Magyarország. A portál egy a New York Times által közölt cikkre hivatkozik.

Ennek egyik bekezdésében az amerikai napilap azt írja: a koronavírus már csaknem egy hónappal ezelőtt elkezdett terjedni a magyar lakosság körében, ezt a folyamatot szaknyelven közösségi terjedésnek nevezzük. A 24.hu ezt a szöveget úgy fordította, hogy a vírus már egy hónapja a tömeges fertőzések stádiumában terjed az országban.

Rosszul értelmezték a kifejezést

Csakhogy a baloldali portál a community transmission, vagyis közösségi terjedés kifejezést értelmezte pontatlanul tömeges fertőzésnek. Azt, hogy a két kifejezés nem feltétlenül ugyanaz, a hírportál is észrevehette, és közölte, hogy mivel az idézett kifejezés fordítása még nem tisztázott, változtatnak a címen.

Azt ígérték, amint sikerült tisztázni a New York Times pontos állítását, ezt ők is közzéteszik.

Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC így magyarázza a kifejezést: a közösségi terjedés azt jelenti, hogy a betegség terjedését kiváltó fertőzés forrása ismeretlen, vagyis nem egyértelműen beazonosítható a fertőző személye. Ez pedig egyáltalán nem a tömeges fertőzést jelenti, csupán azt, hogy a közösség tagjai egymásnak is át tudják adni a vírust.

A New York Times és a 24.hu ezt, a korábban is mindenki előtt nyilvánvaló, többször is közölt információt tálalta úgy, mint egy titkos diplomáciai távirat megdöbbentő tartalmát.

Ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan mit is akart írni eredetileg a New York Times, a 24.hu-nak elég lett volna megkérdezni a cikk szerzőjét. Az illető Benjamin Novak, azaz Novák Benjámin, a 444.hu munkatársa.

Ő és a 444 már többször is eljátszotta a lejárató újságírás egyik legősibb trükkjét. Novák Benjámin megír egy, a magyar kormányt bíráló cikket, amelyet kiad a New York Times. Majd kollégái itthon megírják, hogy még a tekintélyes amerikai lap is a magyar kormányt bírálja, és szemlézik azt az írást, amelyet kollégájuk talán éppen a szomszéd irodában hozott össze.

A címlapfotó illusztráció.