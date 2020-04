Fontos, hogy továbbra is tartsuk be a veszélyhelyzeti intézkedéseket

Megosztás Tweet



Szakértők szerint a magyar társadalmat az összeszedettség jellemzi, mindenki betartja a kormány által elrendelt intézkedéseket. Az emberek már akkor felelősségteljesen viselkedtek, amikor a kormány csak ajánlásként vezetett be járványmegelőző intézkedéseket. Már ekkor sokan döntöttek úgy, hogy otthon maradnak, és minimálisra csökkentik a személyes találkozásaik számát.

„Minden egészségügyi dolgozónak ötszázezer forintos pluszjuttatást biztosít a kormány” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Arról is beszélt, hogy ma Magyarország legfontosabb dokumentuma az egészségügyi átcsoportosítási terv, amely a tömeges megbetegedések időszakára íródott. Orbán Viktor azt is elmondta, szerdán döntenek a kijárási korlátozás esetleges meghosszabbításáról, kedden pedig bemutatják a magyar gazdaságtörténet legnagyobb, négy fejezetből álló gazdaságélénkítési tervét.

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt ért uniós kritikákról szólva úgy fogalmazott, az Európai Unió Magyarországgal foglalkozik, pedig a vírussal kellene. Hozzátette, a legfontosabb, hogy a kormány ne hagyja magát provokálni.

Gesztusértékkel bír a pluszjuttatás

Galló Béla, a XXI. Század Intézet főmunkatársa, a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, az egészségügyi dolgozók számára megítélt ötszázezer forintos pluszjuttatás gesztusértéke nyilvánvaló. Hozzátette, az viszont kérdés, hogy egyáltalán pénzzel ki lehet-e fejezni az egészségügyi dolgozók emberfeletti erőfeszítéseit, az irántuk érzett tiszteletet és megbecsülést.

A magyarok felelősségteljesek

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy látja, a magyar társadalmat az összeszedettség jellemzi, mindenki kicsit összehúzta magát, mindenki betartja a kormány által elrendelt intézkedéseket. Hozzátette, az emberek már akkor felelősségteljesen viselkedtek, amikor a kormány csak ajánlásként vezetett be különböző szigorító intézkedéseket.

Már ekkor sokan döntöttek úgy, hogy otthon maradnak, és minimálisra csökkentik a személyes kontaktusaik számát.

„Most pedig, amikor kötelező jellegű szigorítások vannak érvényben, akkor is azt láthatjuk, hogy az emberek tartják magukat az intézkedésekhez” – mondta Pócza István. Hozzátette, több hír is napvilágot látott, mely szerint Spanyolországban és Olaszországban is azért harapózott el a vírus, mert az emberek nem vették komolyan a szigorító intézkedéseket.

Galló Béla szeint az emberek most tanulják meg, hogyan kell alkalmazkodni az új helyzethez. Ebben a politika is sokat segíthet, egyrészt azzal, hogy olyan információkat közöl a helyzetről, amelyek relevánsak, másrészt próbálja az embereket rávenni arra, hogy a vírus megfékezése érdekében tartsanak be olyan intézkedéseket is, amelyek adott esetben kismértékben korlátozzák őket.

Továbbra is be kell tartani a szigorító intézkedéseket

Pócza István kiemelte, az elkövetkező időszak, a nagyhét, illetve a húsvéti időszak fordulópont lehet, mivel ha ebben az időszakban is sikerül önmérsékletet gyakorolniuk az embereknek, és sikerül kitartaniuk azok mellett a viselkedésminták mellett, amelyeket az elmúlt időszakban gyorsan elsajátítottak, akkor minden rendben lesz.

Hozzátette, nem véletlen, hogy a politikusok Európa-szerte arra hívják fel a figyelmet, hogy nem lehet még tudni, meddig tart ez a helyzet.

