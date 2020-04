Készül az egészségügy a koronavírus-járvány tömeges megbetegedési szakaszára.Országszerte bővítik a kórházi férőhelyeket, hogy ha tömegével érkeznek a fertőzöttek, minél gyorsabban, megfelelő ellátást kapjanak. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy teljes épületet alakított át, egyelőre 18 beteget kezelnek ott, de akár száz ember gépi lélegeztetését is el tudják látni, ha szükség van rá. Szegeden is készen áll a járványkórház, és Kiskunhalason is folyamatos a munka. A konténerkórház két hét múlva nyithat meg – derült ki az M1 Híradójában.