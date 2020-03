Így lehet bankolni a kijárási korlátozások alatt

A legtöbben ma már a netbankokon, mobilbankokon keresztül tudnak bankolni és a járványhelyzetben ezeket érdemes használni.

Az elmúlt években a magyar bankoknál vezetett számlák egyre nagyobb része vált elérhetővé elektronikusan, elsősorban interneten keresztül. Az arányuk 2010-ben még alig több mint 60 százalék volt, 2015-ben meghaladta a 73 százalékot, mára pedig átlépte a 80 százalékos szintet – olvasható a money.hu közleményében.

Továbbra is minden bankban folyik a munka a március 28-tól elrendelet kijárási korlátozások ideje alatt és minden bank elérhető, de amit csak lehet, érdemes elektronikus csatornákon bonyolítani.

Nem kell aggódniuk azoknak, akiknek folyamatban van a hiteligénylésük és még nem történt meg a folyósítás. Ezeket a folyamatokat is kezelik a bankok. Fontos az is, hogy a március közepén életbe lépett egyik adósvédelmi intézkedés, a fizetési moratórium, szinte minden hiteles automatikusan megkapja. Akinek viszont a jövedelmi helyzete megengedi, és úgy dönt, továbbra is fizetné a hitelét, az elektronikus úton tehet nyilatkozatot erről a legtöbb banknál.

A mindennapi bankolásnak ma már a része a vásárlás és fizetés is, érdemes bankkártyával fizetni, amit csak lehet a készpénzhasználat helyett. A banktermináloknál is változás lesz, eddig 5 ezer forint feletti vásárlásoknál kellett megadni a kódot, ám napokon belül változhat a helyzet, mert a járvány megfékezését célzó intézkedések egyikének köszönhetően 15 ezer forintra emelkedik az érintéses fizetések korlátja.

Érdemes tehát valamennyi elektronikus csatornát használni a bankoláshoz.