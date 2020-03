Koronavírus: megkezdi az egészségügyi felszerelések gyártását a Ford is

A Ford Magyarország szerdai tájékoztatása szerint a Ford munkatársai együttműködnek a 3M csapatával, hogy kibővítsék a levegőszűrős légzőkészülékek gyártási kapacitását.

A szakemberek emellett összehangoltan dolgoznak egy új dizájnon, ami lehetővé tenné a két vállalat alkatrészeinek felhasználását, hogy kielégítsék a mentőszolgálatok és az egészségügyi dolgozók sürgős igényét.

A Ford emellett a GE Healthcare céggel is együttműködik, hogy a GE egy már létező lélegeztetőgépének egyszerűsített változatát nagyobb volumenben lehessen gyártani, a lehető legtöbb beteget mentesítve a COVID-19 vírus okozta nehéz légzés veszélyeitől. A GE létesítményei mellett ezeket a lélegeztetőgépeket egy Ford-üzem is képes lesz gyártani.

We’re proud to work with @3M, @GEHealthcare and @UAW to lend our engineering and manufacturing expertise to quickly expand production of urgently needed medical equipment and supplies for healthcare workers, first responders and patients fighting #COVID19. pic.twitter.com/fzMMDjgVmS

— Ford Motor Company (@Ford) March 24, 2020