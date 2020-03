Koronavírus - Szlovákiában és Lengyelországban is emelkedett a fertőzések száma

Szlovákiában hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a Covid-19 fertőzés kórokozóját, és így 204-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség kedden.

A hétfőn diagnosztizált fertőzöttek száma magasabb volt, mint vasárnap (7 eset), ugyanakkor kevesebb mint fele a szombaton regisztrált 41 új betegnek.

Igor Matovic, a szombaton beiktatott új szlovák kormányfő a járvány terjedése miatt kedden újabb korlátozó intézkedéseket jelentett be, köztük azt, hogy kényszerhelyzetet hirdet a kormány a szociális intézményekben, köztük a nyugdíjasotthonokban is. Keddtől az utcán mindenkinek kötelezően maszkot kell viselnie.

Ezenfelül vasárnaponként még az eddig szinte egyedüliként nyitva tartó élelmiszerüzletek, drogériák, trafikok és állateledel-kereskedések is bezárnak. A 65 évesnél idősebbek számára külön vásárlási időszakokat határoztak meg, ez reggel 9-től délig tart.

Lengyelországban hétfő reggelig 766 Covid-19 fertőzést regisztráltak, azaz 24 óra alatt 117-tel nőtt az ismert fertőzöttek száma. Ez az adat nem mutat lényeges különbséget az előző napokhoz képest. Eddig kilenc ember halt bele a betegségbe.

A lengyel média a járvány kapcsán a társadalmi szolidaritás számos megnyilvánulásáról számolt be, köztük az idős emberek élelmiszer-ellátását segítő civil kezdeményezésekről. Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint az egyik ilyen, interneten szerveződő, #MealsOnCall nevű kezdeményezés keretében a Covid-19 fertőzéssel küzdő egészségügyi dolgozókat támogatják, az utóbbi öt nap alatt 12 000 ingyenes ételadagot szállítottak munkahelyeikre.