Home office: a cégeknek most a hátrányból kell előnyt kovácsolniuk

A koronavírus-világjárvány miatt az arra alkalmas tevékenységek esetében rengeteg dolgozónak kell otthonról végeznie a munkáját. A kis- és középvállalkozásoktól kezdve a multinacionális vállalatokig mindenki igyekszik a produktivitás fenntartása érdekében felállítani a megfelelő struktúrát. Ennek segítségével a cégek egy olyan területet aknázhatnak ki, amelyben a jelenlegi kihasználtságánál sokkal több a lehetőség.

A koronavírus-világjárvány terjedése jelenleg nem hagy sok választási lehetőséget a cégvezetőknek, akiknek az arra alkalmas munkaköröket végző dolgozókat a saját érdekükben home office-ba kell küldeniük.

Bár a távmunka Európában sok cégnél egyelőre ismeretlen terep, a statisztikák alapján a megfelelő szervezéssel számos előny származhat belőle.

A távmunkával nőhet a dolgozók produktivitása és elégedettsége

Az egyik leghíresebb tanulmányt a távmunkáról és annak produktivitásáról a Stanford kutatói készítették, akik több hónapon át 16 ezer alkalmazottat megfigyelve gyűjtöttek adatokat. Az eredményeik alapján azok a munkavállalók, akik otthoni környezetben dolgoztak, 13 százalékos teljesítménynövekedést értek el – írta a távmunkáról készített legfontosabb statisztikákat felölelő összeállításában az emailanalytics.com.

Bár a stanfordi tudósok tanulmányának eredményeit némileg torzítja, hogy az összes vizsgált alkalmazott egyetlen kínai cég égisze alá tartozott, de az eddigi legnagyobb kutatás másik fontos hozadékaként az is kiderült, hogy

a távmunkát végzők fele kevésbé érezte magát fásultnak,

ami főként a dolgozói elégedettség növekedésének volt köszönhető.

Ezt a CoSo Cloud felmérése is alátámasztja, mely szerint a távmunkát végzők 52 százaléka kevesebb napot vesz ki betegszabadságra, míg egy másik kutatás alapján a 82 százalékukat kevesebb munkahelyi stressz éri.

„Azok a cégek, amelyek bevezetik a home office lehetőségét, ha nem is állandó jelleggel, de mondjuk hetente egy vagy havonta több alkalommal, profitálhatnak ebből. Csak azzal, hogy a munkavállalóknak nem kell felesleges utazással tölteniük az időt, illetve, hogy a saját, általuk választott környezetükből végezhetik a munkát, növekedhet az elégedettségük. Természetesen ez a dolgozó személyiségén is múlik, azon, hogy mennyire képes odafigyelni, és beosztani az idejét. A munkahelyen az alkalmazottak szünetet tartanak, beszélgetnek, elmennek kávézni, ami a home office-ban is előfordul, de az a tapasztalat, hogy ezt otthoni környezetben szeretik gyorsabban letudni” – mondta Csaposs Noémi HR-szakértő a hirado.hu-nak.

Hozzátette: nem minden esetben működik a távmunka, de nagyon sok olyan terület van, ahol kimutatták, ha megfelelő az infrastruktúra és a háttér, és a munkavállaló alkalmas a tevékenységre, valamint a feladatot térben és időben bárhol el lehet végezni, akkor ezeknek a kritériumoknak megfelelve a home office produktív lehet.

Kevesebb zavaró tényező, hatékonyabb munka

A lehető legmagasabb produktivitás elérése érdekében a munkavállalók 86 százaléka jobban szeret egyedül dolgozni, mivel a távmunka előnye, hogy az alkalmazott figyelmét nem vonják el a kollégák vagy egyéb zavaró tényezők – állapította meg a SurePayroll kutatása.

A cég felmérése arra is kitért, hogy a dolgozók 61 százaléka szerint a leginkább zavaró tényezőt a zajos kollégák jelentik.

A szakértő kiemelte: sokszor vannak olyan feladatok, amelyeket a dolgozók nyugodtabban el tudnak végezni egyedül. Az irodában rengeteg feszélyező tényező lehet: többen tartózkodnak egy légtérben, csörögnek a telefonok, sokan beszélgetnek és járkálnak, míg a jól kialakított otthoni munkakörnyezetben ezekkel a problémákkal a távmunkában dolgozóknak nem kell szembesülniük.

A távmunka lehetősége az álláskeresőket is jobban vonzza

Az OWL Labs kutatása szerint azok az alkalmazottak, akik havonta legalább egyszer otthonról dolgoznak, 24 százalékkal nagyobb eséllyel élvezik a munkájukat. A boldog munkaerő pedig nagyobb produktivitáshoz és 25 százalékkal alacsonyabb felmondási arányhoz vezet.

„A választás szabadsága mindenképpen motiváló. Ha a dolgozók maguknak határozhatják meg a prioritásokat, a feladat elvégzésének módját, és ezután az eredményre kapnak értékelést, nagyon hasznos lehet” – fogalmazott Csaposs Noémi.

Az Insurance Business tanulmánya úgy találta, hogy azok a cégek, amelyeknél a teljes munkaidő távmunkában végezhető, 33 százalékkal gyorsabban találnak új munkaerőt. Ezek a vállalatok, vállalkozások a home office lehetősége miatt nemcsak az iroda közvetlen környezetéből, de az egész országból kereshetnek alkalmazottakat, így a merítési lehetőségük is jelentősen nő.

Európában a távmunkavégzés kiaknázatlan terület

Az Egyesült Államokban a távmunkában dolgozók aránya meghaladja az öt százalékot, míg ugyanez az adat Magyarországon a KSH felmérése alapján 2018 első negyedévében 3,7 százalék volt.

„Itthon a távmunkának kevésbé van hagyománya. Az Egyesült Államokban hatalmas távolságok vannak, illetve ott egész más a felfogás. Az otthoni munkavégzés hozzájuk képest egész Európában le van maradva, pedig valamilyen szinten a technológiai fejlődés, valamint a gazdaság is ebbe az irányba halad. Ehhez igazodva,

a cégek struktúrájának, illetve folyamatainak együtt kell alakulniuk a bizalommal a munkavállalók felé”

– mondta a szakértő.

Hozzátette: ennek az alapjait meg kell teremteni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden tevékenységet feltétlenül otthon végezhetővé kell tenni, hiszen nem mindegyik munkakör alkalmas erre, de a távmunkában sokkal több a potenciál, mint amennyit jelenleg a cégek kiaknáznak belőle.

„Ezután, ha az otthoni munkavégzés annyira hatékony lesz, hogy hosszú távon is előnyt jelent, akkor elképzelhető, hogy egy bizonyos mértékben egyes cégek megmaradnak ennél a struktúránál. Nem gondolom, hogy később jelentősen megnő a távmunkában dolgozók száma, mivel most olyan emberek is otthoni munkavégzésre kényszerülnek, akiknél ez nem indokolt” – hangsúlyozta.

Hatalmas feladat hárul a vezetőkre

Csaposs Noémi szerint nem szabad a munkavállalókat magukra hagyni, ezért az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok múlik majd a vezetőkön, akiknek öt létfontosságú feladatra kell koncentrálniuk:

mennyire tudják összefogni a kollégákat,

mennyire tudnak jól kommunikálni velük,

mennyire megy jól az információáramlás a beosztottak között,

mennyire működik a feladat delegálása és beszámoltatása,

tudnak-e priorizálni, és ennek megfelelően meg tudják-e adni a teret, az információt és a technológiát a dolgozóknak.

„Most a hátrányból kell előnyt kovácsolni,

és a cégek megnézhetik, hogy azok a tevékenységek, illetve területek, amelyeknél eddig nem gondolkoztak otthoni és távmunkavégzésben, a megfelelő tervezéssel és technológiai háttérrel kiállják-e a próbát. A kommunikáció fenntartására ma már rengeteg lehetőség van: az internet, a telefon, az e-mail és az online csoportbeszélgetések révén is könnyen biztosítható az információ áramlása, így a távmunkára alkalmas munkaköröknél meg lehet próbálni feszegetni a határokat” – emelte ki.

