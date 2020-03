Szerencsejáték: Lottózzon biztonságosan, otthonról

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Szerencsejáték Zrt. a nemzeti lottótársaság digitális megoldásait ajánlja játékosainak, melyek használatával gyorsan és könnyen fogadhatnak kedvenc játékaikra. A társaság honlapján, az Okoslottó nevű mobilalkalmazásával, de akár SMS-ben is egyszerűen, gyorsan, bárhol és bármikor feladható a „virtuális lottószelvény”.

A járványügyi helyzetre tekintettel a Szerencsejáték Zrt. a digitális megoldásokat ajánlja játékosai számára: ha rendelkeznek okostelefonnal, számítógéppel és internetkapcsolattal, akkor – többek között – lottószelvényeik feladására is érdemes a digitális fogadási lehetőségek közül választani – írta sajtóközleményében a Szerencsejáték Zrt.

Sorban állás nélkül, csupán néhány gombnyomással, gyakorlatilag bárhol és bármikor feladható a virtuális szelvény a Szerencsejáték Zrt. online felületén, vagy SMS-ben az Okoslottó nevű mobilalkalmazás segítségével. A digitális játékformák számos előnyt tartogatnak a játékosoknak: amellett, hogy gyorsan és egyszerűen használhatóak, a kis nyeremények utalása belső egyenlegre vagy a játékos által megadott bankszámlára megtörténik és nincs elfelejtett játék vagy fogadás, ugyanis nyeremény esetén a játékosok SMS-ben vagy e-mailben értesítést kapnak.

Online és SMS-ben a biztonságos játékért

A nemzeti lottótársaság termékei közül az Ötös-, a Hatos- és a Skandináv lottó, a Joker, a Kenó, a Puttó, a Luxor és az Eurojackpot, valamint a Totó, Góltotó játékokkal a www.szerencsejatek.hu oldalon, a Tippmixpróval pedig a www.tippmixpro.hu honlapon online módon biztonságosan lehet játszani.

A Totó, a Góltotó és a Tippmixpro, azaz a sporteseményekhez köthető játékoknál a koronavírus járvány miatt a sportesemények egy része halasztásra kerül, vagy elmarad, azonban a Szerencsejáték Zrt. a napokban is számos új, korábban nem elérhető bajnokságot és eseményt tett elérhetővé a fogadók számára.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján keresztüli regisztrációt követően, a belső egyenleg feltöltése után lehet játszani. Ez a játékforma számos előnyt tartogat a játékosok számára: nyeremény esetén regisztrációnál vagy későbbi jelzést követően is e-mail értesítést kapnak; nyomon követhetik a korábbi fogadásaikat, amelyekben automatikusan látszódnak az eltalált nyerőszámok és az elért nyereményeik is. A kisebb nyereményeket, azaz a 200 ezer forint alatti összegeket automatikusan elutalja a rendszer, amelyek az ügyfelek fogadási rendszeren belüli belső egyenlegén kerülnek jóváírásra.

Az internetes fogadás mellett az SMS-Lottón is megadhatók a tippek, előzetes regisztráció nélkül, normál díjas üzenet elküldésével a 1756-os számra. Előnye amellett, hogy nem igényel semmilyen szerződéskötést vagy egyéb adminisztrációt, ez a szolgáltatás bárhol és bármikor igénybe vehető a mobil szolgáltató által engedélyezett értékig mobiltelefon előfizetés vagy keret terhére.

Az Okoslottó alkalmazásban egyszerűbb több szelvényt feladni

A számsorsjátékok esetében az SMS-ben történő játékot megkönnyítő mobilalkalmazás az Okoslottó, amely a játékszelvény kitöltéséhez és a fogadási SMS összeállításához nyújt segítséget. Az applikációban az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Kenó, a Puttó és az Eurojackpot kombinációs módban is elérhető, amellyel jóval egyszerűbb egyszerre több alapjátékot megjátszani. Az Okoslottó alkalmazás iOS és Android platformra is letölthető a www.okoslotto.hu weboldalról.

Az Okoslottó alkalmazással a játékosok fogadhatnak saját szerencseszámaikra vagy a gépi játékkal véletlen számkombinációt is választhatnak. Emellett számos kényelmi funkciót vehetnek igénybe: elmenthetik kedvenc számaikat; értesítést kaphatnak a nyerőszámokról; egy gombnyomással akciós feltételeknek megfelelő szelvényt adhatnak fel, továbbá értesülhetnek a legfrissebb akciókról és hírekről is. Az alkalmazással a játékok díja kifizethető mobilegyenlegről (Mobil Vásárlás keretében), vagy ha a játékos már regisztrált a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerébe a www.szerencsejatek.hu oldalon, akkor akár belső egyenlegről is.

A digitális játéklehetőségek esetében nincs elfelejtett játék vagy fogadás, a Szerencsejáték Zrt. ugyanis a játékformától függően értesítést küld az érvényes fogadásokról és minden nyereményről SMS-ben vagy e-mailben.

A nagy, 200 ezer forint fölötti nyereményeket az igénylést követően lehet felvenni, kifizetésük minden esetben átutalással történik.