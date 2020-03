Kasza Tibor is otthonmaradásra biztatta az embereket

Ezt a hajót most egy irányba kell húznunk – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kasza Tibor énekes, zeneszerző.

„Több mint egy hete vagyunk önkéntes házi karanténban a családommal. Nem azért maradtunk itthon, mert bármi bajunk volna, hanem azért, mert felfogtuk, hogy ez az ország érdeke” – fogalmazott Kasza Tibor a videójában.

Hozzátette: nagyon fáj számára azt látni, hogy miközben ők próbálnak mindent megtenni, addig a játszóterek tele vannak, az emberek tömött sorokban „korzóznak” a plázákban, a fiatalok pedig vírusbulikat tartanak.

„Ne felejtsétek el, hogy felelősséggel tartoztok a szüleitekért és a családotokért is” – üzente a fiataloknak.

Az előadó kifejtette: talán az egyik leginkább fájó pont számára, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály óriási tömegekben van kint az utcákon.

„Drága nagymamák, drága nagypapák! Ne tegyétek, mert ezzel semmibe veszitek azt az igyekezetet, amit az ország egyik fele próbál megtenni értetek, hogy elsősorban benneteket megóvjon a bajtól. Olyan extra terheket róttok az emberekre, akiknek muszáj talpon maradni – például az orvosokra, az ápolókra, a mentősökre, a rendőrökre, és azokra az emberekre, akik a pultoknál állnak, hogy ne álljon meg az élet –, ami teljesen fölösleges” – hangsúlyozta.

Kiemelte: ezt a hajót most egy irányba kell húznunk, nem lehet, hogy az ország egyik fele előre evez, a másik pedig hátrafelé húzza a csónakot.

„Nekem is hiányzik a régi életem, de csak akkor kaphatjuk vissza, ha felfogjuk ennek a helyzetnek a súlyát, és mindent megteszünk együtt. Most kell az összefogás. Tartsuk be az utasításokat. Maradjunk otthon” – zárta mondandóját Kasza Tibor.

