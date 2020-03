A kiutasított iráni hallgatók mellett áll ki a Helsinki Bizottság

Jogellenes és életveszélyes kiutasítani azokat az iráni diákokat, akik ellen a napokban eljárást indított a rendőrség – így látja a Magyar Helsinki Bizottság. A Soros Györgyhöz köthető szervezet próbálja megvédeni az iráni egyetemistákat – ahogy írták – a hatalom önkényétől. Azokról az iráni fiatalokról van szó, akik a gyanú szerint nem tartották be a járványügyi szabályokat, és rendőröket kellett hívni, mert félő volt, hogy megverik a Szent László Kórház dolgozóit, de az is előfordult, hogy székeket dobáltak ki a kórteremből – derült ki az M1 Híradójából.

A budapesti Szent László Kórházbann kezelik a koronavírus-fertőzött betegeket (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Magyar Helsinki Bizottság védi az egyik olyan iráni egyetemistát, aki ellen az itthoni, járványügyi szabályok megsértése miatt indult büntetőeljárás, és ezért kiutasították Magyarországról. Erről internetes oldalán ír a Soros György által is finanszírozott szervezet.

Kiderült, hogy az iráni diák ügyében már kezdeményezték a kiutasító határozat felfüggesztését. A civil szervezet arról is értesült, hogy védencük tizenkét társa is a bírósághoz fordult hasonló kérelemmel. A Magyar Helsinki Bizottság azzal érvel az iráni hallgatók mellett, hogy nem tisztázott, melyik diáknak milyen szerepe volt a szabályok megsértésében, valamint, hogy veszélyhelyzetben is mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Március 7-én a rendőrök segítségét kellett kérni ahhoz, hogy két koronavírus-gyanús iráni egyetemistát kórházi karanténba szállítsanak Budapesten, csak

a hatóság kivonulása után voltak hajlandók beszállni a mentőautóba.

A feszültség a kórházban is folytatódott.

„Rendőri jelenlétet kellett biztosítani annak érdekében, hogy az iráni állampolgárok ne bántalmazzák esetlegesen az ápolókat, az orvosokat, illetve ne hagyják el a korlátozó rendszabályok ellenére a kórház területét” – mondta el Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Az irániakat már akkor folyamatosan tájékoztatták arról, hogy ha nem tartják be a járványügyi szabályokat, bűncselekményt követnek el, és kitoloncolhatják őket. Ennek ellenére folytatódtak az atrocitások.

Később további 13 iráni diák került még a Szent László Kórházba vesztegzár alá, mert náluk is felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja. A problémák náluk is hasonlók voltak. Védőruházat nélkül hagyták el a számukra kijelölt szobát, hangosan elégedetlenkedtek, és

a kórházi dolgozókkal szemben agresszívek voltak.

Ezek után közölte a Belügyminisztérium, hogy az iráni egyetemistákat kiutasítják Magyarország és az Európai Unió területéről, valamint három év Magyarországra történő beutazási és tartózkodási tilalmat is elrendelt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság velük szemben.

A civil szervezet azt írja az iráni fiatalok védelmében, hogy a beutazási tilalom tönkretenné a hallgatók eddigi tanulmányait. Hozzáteszik azt is, hogy senki sem küldhető vissza olyan helyre, amely számára életveszélyes lehet. A Soros György által is pénzelt szervezet úgy fogalmaz, hogy megvédik az iráni diákokat a hatalom önkényétől.

A magyarok döntő többsége viszont másként látja. Egy friss felmérés szerint 85 százalékuk egyetért azzal, hogy a járványügyi szabályokat megszegő külföldieket ki kell utasítani az országból. Ebben a kérdésben hasonlóan gondolkodnak a bal-, illetve a jobboldali szavazók is.

