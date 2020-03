Pénzt gyűjt az Index és a 444

Ismét olyan cikkek jelentek szerdán meg az Indexen és a 24.hu-n, amelyek sokakban félelmet, akár pánikot kelthetnek. Egy kutatásra hivatkozva mindkét portál arról írt, hogy Iránban akár három és fél millióan is meghalhatnak, ha nem tartják be a kormány utasításait. A 24.hu szerint nem pánikkeltő tudományos kutatások tényszerű ismertetése. Közben az Index, és a 444 a koronavírusra hivatkozva kezdett pénzgyűjtésbe, saját maguknak.

„Három és fél millió iráni is meghalhat a legrosszabb esetben” – ezzel a címmel közölt cikket szerdán a 24.hu. Az írásban az egyik iráni egyetem kutatására hivatkoznak, amelyben az áll: ha az irániak együttműködnek a kormánnyal és követik az útmutatásokat, akkor tizenkétezren halhatnak meg a koronavírusban, ha csak korlátozottan követik a szabályokat, akkor 110 ezer halálos áldozata lehet a járványnak, a legrosszabb esetben pedig, vagyis ha az irániak semmibe veszik a teheráni kormány rendelkezéseit, akkor júniusban csúcsosodhat ki a járvány, és akár három és fél millióan is elhunyhatnak.

A M1 megkereste a 24.hu-t, és az online portál kiadóját, hogy megtudjuk: nem tartják-e pánikkeltőnek a címválasztást, és nem éreznek-e felelősséget egy ilyen hír közlésekor? A 24.hu válaszában azt írta: nem tartják pánikkeltőnek a tudományos kutatások, munkák tényszerű ismertetését.

Nemcsak a 24.hu írt több millió iráni ember várható haláláról. Az Index is nagyon hasonló címet adott a cikkének: „Iránban három és fél millióan is meghalhatnak a koronavírusban”. Az írás The Guardian nevű brit napilapra hivatkozik, amely szintén az iráni egyetem kutatására alapozza állítását.

Az Index a cikk alján pedig arra kéri olvasóit, hogy támogassák a portált, hogy „ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassanak”.

A koronavírusra hivatkozva kér pénzt az olvasóitól a 444.hu is.

Azt írják: vannak olyan időszakok, amikor kulcsfontosságú, hogy mindenki gyorsan megbízható információkhoz juthasson. Úgy folytatják: azon vannak, hogy segítsenek eligazítani olvasóikat a bizonytalan helyzetben, ezért a támogatásukat kérik.

Az Origo szerint, az Index a koronavírusra hivatkozva próbál tarhálni az emberektől. A portál szerint ez azért érdekes, mert egy olyan helyzetben „akarnak tarhálni az emberektől”, amikor súlyos gazdasági nehézségekkel kell hamarosan szembenéznie Európának.

Az említett médiumokat az elmúlt időszakban többen amiatt kritizálták, hogy gyakran hatásvadász, a köznyugalom megzavarására alkalmas cikkeket jelentetnek meg.

Az Index múlt héten, miután bejelentették, hogy egy időre bezárják az iskolákat, egy cikket közölt azzal a címmel: „Kirúghatják azt a szülőt, aki hétfőn az iskolabezárás miatt nem megy be dolgozni”. A cikkben később sehol sem említették, hogy kirúgás járna a távolmaradásért, a címben mégis nagybetűkkel ez szerepelt.

A koronavírussal kapcsolatos kommunikációért felelős akciócsoport vezetője az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján a 444 kérdésére arra szólította fel a portál és más oldalak munkatársait, hogy hagyják abba rémhírterjesztést.

A címlapfotó illusztráció.