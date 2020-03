Akadozott a határforgalom Hegyeshalomnál

Szerdán ismét órákra megbénult a forgalom Hegyeshalomnál, a magyar–osztrák határon. A koronavírus miatt ugyanis tömegével indultak haza a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások, de Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be.Tiltakozásul az osztrák oldalon bolgárok, románok, ukránok és észak-macedónok állták el az utat. Kedd éjszaka a magyar kormány lehetővé tette a bolgároknak és a románoknak, hogy áthajtsanak az országon, de később újra feltorlódott a sor. Szerdán napközben részben újra átengedte a külföldieket Magyarország – hangzott el az M1 Híradójában.

Összetorlódott járművek a hegyeshalmi közúti határátkelőnél (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Magyarország betartotta ígéretét, és röviddel kedd este kilenc óra után megnyitotta az Ausztriával határos határátkelőhelyeit, hogy az ott feltorlódott román és bolgár vendégmunkások haza tudjanak utazni. Mivel hétfő éjféltől csak magyar állampolgárok és azok családtagjai léphetnek be Magyarországra, ezért a külügyminisztérium egy egyszeri áthaladást biztosított a két ország több mint háromezer állampolgára számára.

Az M1 tudósítója a hegyeshalmi határátkelőről este 10 órakor azt jelentette: a magyar hatóságok folyamatosan és szervezetten engedik át a gépjárműforgalmat.

A kijelölt humanitárius folyosón egész éjszaka kisebb-nagyobb konvojokban haladtak a személyautók és a kamionok a csanádpalotai határátkelőig. Ott újra megtorpant a forgalom, a román határrendészet ugyanis csak lépésben engedte be állampolgárait az országba.

Szerda hajnalban az M1 tudósítója arról számolt be, hogy áll a forgalom Hegyeshalomnál. Ausztria irányába 10,

Magyarország felé pedig legalább 28 kilométeres sor torlódott fel.

Később kiderült, az osztrák oldalon ezúttal ukrán, szerb és észak-macedón vendégmunkások vették blokád alá a közutat, de akadt közöttük román és bolgár nemzetiségű is.

Napközben többször is pattanásig feszült volt a helyzet. A vendégmunkások időnként gyalogosan indultak neki a határnak, őket a magyar rendőrök tartották vissza. Egy idő után azonban már Magyarországról sem lehetett kilépni Ausztriába, mert a vendégmunkások elállták az utat. Az M1-es autópályán több mint 10 kilométeres sor torlódott fel.

Az Ausztriában rekedt magyarok és hozzátartozóik tömegével írtak a Facebookon a hegyeshalmi zárt csoportban. Volt olyan poszt, amelyben a családtagok idős hozzátartozójukért aggódtak. Azt írták, rokonuk kedd dél óta vesztegel a blokádban, autója lerobbant, és már a telefonját sem tudja tölteni, azt kérték a posztban, hogy segítsenek neki hazajutni Magyarországra.

Az osztrák rendőrség próbálta nyugtatni a határon rekedt több ezer autóst.

Igyekeztek átirányítani a forgalmat más határátkelőkre,

de nem sok eredménnyel. Szóvivőjük arra hivatkozott, hogy mindenkit egyesével kell ellenőrizniük.

Orbán Viktor miniszterelnök többször megszakította a szerdai kormányülést, mert egyeztetett európai kollégáival, így a bolgár, a román kormányfővel, valamint az osztrák kancellárral is.

Az operatív törzs tájékoztatóján az M1 tudósítójának Lakatos Tibor, az operatv törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: a külföldi vendégmunkások továbbra is

csak ellenőrzött körülmények között léphetnek be Magyarországra,

és csak azokat engedik át a humanitárius folyosón, akiket saját országuk is befogad.

Ma a kétoldalú egyeztetések után lehetővé tették a magyar hatóságok, hogy a szerb állampolgárok is átutazhassanak ellenőrzött körülmények között az országon. A többi ország vonatkozásában természetesen azzal az adott állammal kell egyezségre jutni mind kormányzati, mind pedig rendőri szinten, akiknek az állampolgárait el kell hogy döntse a saját országa, hogy beengedi vagy sem – közölte Lakatos Tibor.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda este Facebook-oldalán bejelentette: egyeztetett az ukrán külügyminiszterrel, akivel abban állapodtak meg, hogy mindaddig, amíg ők beengedik Ukrajnába a saját állampolgáraikat, addig Hegyeshalomnál este kilenctől reggel ötig az ukránok beléphetnek Magyarországra.

Szerda este az M1 tudósítója elmondta, olyan szinten felgyorsult a haladás, hogy két-három autó van jelenleg a Hegyeshalmi határátkelőnél. Személyautó és kiteherautó nem várakozik a határátkelőnél. A teherautó-forgalom továbbra is torlódik, bár folyamatosan léptetik be a kamionokat, de a kötelező kérdéseket természetesen a sofőröknek is fel kell tenni, és az eljárás lassítja a belépést.

Csanádpalotán továbbra is mintegy 20 kilométeres sor torlódik, többen megpróbálnak átmenni a személyautók sávjába, s ezzel lassítják az átkelést. A személyautó-forgalomban négyórás várakozásra kell számítani.