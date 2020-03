ITM: A fogyasztók legyenek tudatosak

A fogyasztók legyenek tudatosak, álljanak ki magukért és másokért, merjenek panaszkodni – hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a fogyasztóvédelmi világnap alkalmából tartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Keszthelyi Nikoletta hozzátette: március 15-e a fogyasztóvédelem világnapja is Magyarországon, a fogyasztóvédelmi jogalkotásért és stratégiai, szakmai irányításért felelős tárca folyamatos jelenléttel, célzott ellenőrzésekkel védi a magyar családokat, a jogkövető vállalkozásokat. A koronavírus miatti megtévesztéseket is büntetik. A két hete indított ellenőrzéseken tisztítószereket, szolgáltatásokat, tartós élelmiszereket vizsgálnak – mondta. Sokkal hatékonyabb munkát tudnak végezni akkor, ha azok a vásárlók, akiket érdeksérelem ér, megkeresik a fogyasztóvédelem megfelelő szervezetét – mutatott rá.

Elmondta: a tárca tervezi, hogy egyértelműbbé teszi a jótállási szabályokat, mivel adataik szerint a kereskedők 45 százaléka hibásan tünteti fel a jótállás, szavatosság szabályait. Az online kereskedelemben ez az arány 56 százalék. Ennek részeként javasolják kimondani, ha a termék 15 napon belül nem javítható, a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót a várható javítási időről. Ha 30 napon belül sem sikerül kijavítani a terméket, akkor a cég köteles cserélni azt – mondta. Ismertetése szerint azt is javasolják a módosításban, ha már az első meghibásodás esetén megállapítható, hogy a termék nem javítható, vagy három javítás után újra meghibásodik, akkor kötelező csere következzen.

Másik fő feladatnak nevezte a kettős minőség elleni fellépést, ha egyes termékek azonos márkanéven és csomagolásban, de eltérő minőségben kerülnek forgalomba Nyugat-Európában és Magyarországon. A kettős minőség tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak fog minősülni 2022. májustól, a tárca laboratóriumi vizsgálatai folyamatosak.

Megújították a minden megyében elérhető békéltető testületeket, ahová az elmúlt években évente tízezernél is több panasz érkezett. Az eljárás ingyenes – tette hozzá.

Kitért arra, hogy tavaly több mint 10 ezer üzletet és 2400 webáruházat ellenőriztek, ami 650 ezer termék árának ellenőrzését jelentette, a kifogásolási arány három százalékos volt. Tavaly, a vámhatósággal együttműködve, 340 ezer veszélyes terméket állítottak meg a határon, ebből is 166 ezret megsemmisítettek – ismertette.

Továbbra is kiemelten kezelik a termékbiztonságot, tavaly óta 1500 termékfajtát vizsgáltak be, ebből 630 fajta kockázatos volt, 140 esetben a vásárlóktól is vissza kellett hívni a termékeket – jelezte. A fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei folyamatosan dolgoznak a magyar családok védelme, a jogkövető vállalkozások érdekében – összegezte.

A címlapfotó illusztráció.