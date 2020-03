Érdemes nyári táborba jelentkezni: ha le kellene fújni, a pénz visszajár

Sajnos a koronavírus-járvány érintheti a nyári gyermektáborokat, de a szülőkön múlik, hogy mennyire. Ha nem szeretnék, hogy a vakáció komolyabb problémát okozzon, mint önmagában teszi, akkor érdemes továbbra is úgy tervezni a nyarat, mint minden más évben.

Az év eleji roham és jelentkezési dömping megtörni, lassulni látszik a gyermektáborok piacán, aminek oka a koronavírus-járvány okozta félelmek. Ez a hullám egy negatív spirálba is beleviheti a táborpiacot, aminek végén mind a táborszervezők, mind a szülők és gyermekeik rosszul járhatnak – írta sajtóközleményében a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál.

„Fontos tudni, hogy a szülők által befizetett előlegek a tábor elmaradása esetén visszajárnak, ha központi utasításra kell eltekinteni a tábor megszervezésétől. Ennek okán, ha az Operatív Törzs a későbbiekben ilyen döntést hoz, úgy a családokat anyagi kár nem érheti” – állítja Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője.

A jelentkezések leadása az áprilisig érvényes előfoglalási kedvezmények igénybevételének lehetősége mellett azért is nagyon fontos, mert ezek hosszabb elmaradása esetén a táborszervezők egy jó része dönthet úgy, hogy jelentkező gyermekek hiányában nem szervezi meg a táborokat. Így előállhat az a helyzet, hogy mire elkezdődik a nyári szünet, a vírus lecseng, mégsem tudjuk táborok által hasznosan, élmény dúsan és biztonságosan biztosítani gyermekünknek a felügyeletet, míg mi dolgozunk, mert nem lesz elég tábor.

„Mi nagyon bízunk a döntéshozó szakemberek kompetenciájában, valamint a jó idő közeledtének pozitív hatásaiban, így a fentiek okán csak bíztatni tudjuk Önöket arra, hogy keressenek tábort, valamint foglalják le mielőbb csemetéjüknek a vakációs lehetőséget. A Táborfigyelőn már közel 500 táborturnus közül tudnak választani, így az igazán bő kínálatból mindenki megtalálhatja a gyermekéhez leginkább passzoló tábort” – állítja a Táborfigyelő vezetője.

A táborok egészségügyi intézkedési tervének része, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Tisztiorvosi Szolgálat helyileg illetékes szervénél be kell jelenteni a táborok megtartását. Ez független a jelenlegi helyzettől, korábban is érvényes szabály volt. Emellett ugyancsak változatlan előírás, hogy a táborok beteg gyermekeket nem fogadhatnak. Az ezzel kapcsolatos kötelező szülői nyilatkozat mellé egyes táborok kérhetnek orvosi igazolást is a családoktól.

A címlapfotó illusztráció.