Emmi: Óriási aktivitással indul a digitális oktatási munkarendre történő átállás

Óriási aktivitás kezdődött a digitális platformokon az új oktatási rendre történő hétfői átállás érdekében – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma vasárnap. Kiemelték: minden iskola és fenntartó kiértesítése rendben megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében rámutatott: a pénteki miniszterelnöki bejelentést követően szombaton megszületett a rendeleti szabályozás, majd az Oktatási Hivatal honlapján közzétették az iskolák új munkarendre történő átállását szolgáló módszertani ajánlást. Emellett minden iskola, minden fenntartó kiértesítése rendben megtörtént.

Az átállás elindítása megmozdította az egész országot, óriási aktivitás kezdődött a digitális platformokon. Az Oktatási Hivatal oldalán még szombaton 174 984 látogatást regisztráltak, a módszertani ajánlást 57 ezer látogató töltötte le. A KRÉTA rendszer is jól vizsgázott, megbízhatóan működik, szombaton több mint 52 ezer pedagógus nyitotta meg a különféle platformokat – közölte a szaktárca.

Jelezték: az azonnali digitális átállás iránti igényt figyelembe véve az Oktatási Hivatal élesítette a Nemzeti Köznevelési Portálon (nkp.hu) az okostankönyvek folyamatban lévő, egyébként őszi bevezetésre készülő fejlesztéseit, a szombat esti órákban itt is csaknem 50 ezer látogatást regisztráltak.

Kitértek arra is, hogy folyamatosan frissül a módszertani ajánlás az Oktatási Hivatal oldalán, és érkeznek a segítő, támogató felajánlások. Megjelentek az első magánszemélyek is, akik a személyes tapasztalatok alapján örömmel támogatnak intézményeket az átállásban, a lista itt is folyamatosan bővül.

A minisztérium úgy fogalmazott: hétfőn új világ kezdődik a magyar köznevelésben, másként fognak oktatni. „Ne arra számítsunk, hogy reggel nyolc órakor megszólal a csengő és kezdetét veszi az órarend szerinti első 45 perces óra, de elkezdődik majd a feladatok áramlása és a tanulás új útjára lépünk” – írták.