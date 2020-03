Egyre több az álhír a koronavírussal kapcsolatban

Továbbra is komoly gondot okoznak a koronavírussal kapcsolatos álhírek, nem csak itthon, hanem külföldön is. A német egészségügyi miniszternek például közleményben kellett cáfolni, hogy hatalmas korlátozásokra készül a berlini kormány. Itthon a „Budapestet körbezárják”-rémhír után most éppen az terjed, hogy a gazdák nem kapják meg az uniós támogatásokat. Az agrárminiszter azt mondta, ez nem igaz – hangzott el az M1 Híradójában.