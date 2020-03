Sorban állás helyett online ügyintézés a NAV-nál

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. Az online ügyintézés mellett ugyancsak kényelmes és gyors megoldást jelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) telefonos ügyfélszolgálata is.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás). Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy napjaink alapvető elvárása, jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok között. Nem kell sorban állni a postán sem egy irat átvételénél, sem a válasz feladásánál – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett tehát érdemes igénybe venni a NAV online szolgáltatásait. A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek többféle adatbejelentési kötelezettségnek, de a bevallásukkal kapcsolatos problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek. A magánszemélyek elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, online keresetkimutatást vagy akár elveszett adókártya pótlását is igényelhetik. Elektronikusan adó- jövedelem- és illetőségigazolás is kérhető.

Számos adóügy intézhető egyszerűen, egy telefonhívással is. Konkrét ügyek intézéséhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a TEL nyomtatványon. Telefonon többek között javítható a hibás bevallás, kérhető adó-, jövedelem- és illetőség, adónemek közötti átvezetés, tájékoztatás az adószámla-egyenlegről, bejelenthető a levelezési cím vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés.

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással a magánszemélyek elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, online keresetkimutatást vagy akár elveszett adókártya pótlását is igényelhetik. Elektronikusan adó-, jövedelem- és illetőségigazolás is kérhető.