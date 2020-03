Donáth: Idegengyűlölet a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedés

Donáth Anna momentumos EP-képviselő szerint a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedéseket semmibe vevő külföldi diákokkal szembeni következmények kilátásba helyezése idegengyűlölet a magyar kormány részéről.

The first #COVID19 cases in 🇭🇺 being Iranian foreign exchange students, the gvt didn’t lose a sec to push anti-immigration propaganda, stigmatize & spread some more xenophobia. See the official visuals 👇

Maybe we need a bit more handwashing and a bit less brainwashing! pic.twitter.com/933EG8IzFj

