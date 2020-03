Dél-Koreában is értékesítheti gyógyszerét a Richter

Dél-Koreában is kapható lesz a Richter Gedeon Nyrt. saját fejlesztésű gyógyszerkészítménye, a cariprazine, miután kizárólagos licenc- és szállítási megállapodást kötött egy helyi vállalattal – közölte a Richter hétfőn.

A megállapodás értelmében a Richter szállítja a cariprazine-t, a WhanIn Pharm. Co. Ltd. pedig törzskönyvezi és értékesíti. A szerződés aláírásakor a Richter egyszeri, előzetes mérföldkő fizetésben részesül a WhanIn részéről, a termék bevezetését követően pedig bizonyos célok teljesülésekor jogosult lesz további, forgalomhoz kötött mérföldkő-bevételekre is – írták.

A Richter vezérigazgatója a közlemény szerint úgy látja, hogy a WhanIn a legalkalmasabb partner a cariprazine helyi forgalmazására. Orbán Gábor a megállapodást azért is fontosnak tartja, mert a koreai értékesítés hozzájárul a készítmény globális elérhetőségéhez – írták. A Richter által fejlesztett antipszichotikum kielégíti a betegek és az egészségügyi szolgáltatók igényeit, és a vállalati termékportfóliót is erősíti – tette hozzá a közlemény szerint Wonbum Lee, a WhanIn elnök-vezérigazgatója.

A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. a legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalatok egyikeként Kínában és Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. Forgalmát tekintve a cariprazine az Egyesült Államokban a leggyorsabban növekedő antipszichotikum, és a Richter arra számít, hogy a termék értékesítése a következő években is jelentősen bővülhet.

A Richter részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek. A papírok a legutóbbi tőzsdei záráskor 6215 forinton fejezték be a kereskedést. A Richter árfolyama tavaly augusztusban 4702 forinton érte el az éves minimumát. Az éves maximum idén februárban volt 7140 forinton.

