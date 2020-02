Profi hokis Huck Finn magyar hangja

Szuper Leventét leginkább a jégpályáról ismerjük, ám a hálóőr élete nem mindennapi, hiszen gyerekként nemcsak a korcsolya került a lábára négy-öt évesen, hanem énekhangját és színészi képességeit is megcsillogtatta.

„Még a 80-as években volt a Magyar Televízióban egy Önjelölt című műsor Vitray Tamás vezetésével, ahova a családi barátok ötletére, unszolására jelentkeztünk a négy évvel idősebb bátyámmal, és bekerültünk a tévés döntőbe. Nagyon szerettünk az István, a király rockoperából énekelni dalokat, én mindig Koppány voltam” – mesélte Rókusfalvy Lilinek a Vasas Jégkorong Szakosztályának vezetője, aki azt is hozzátette, hogy ez azért is volt így, mert ő volt a hangosabb és elevenebb gyerek.

„Ezt követően elindult egy láncreakció: hívtak válogatásokra, kaptam egy-két szerepet, közben elindult a szinkronizálás is, elkezdtem zenélni, zongorát tanulni, a hoki pedig ezzel párhuzamosan már ment” – folytatta a Családmeséinkben a sokoldalú jégkorongozó, aki azt is elárulta, hogy az Ómen Trilógia II. részében ő volt Damien Thorn magyarhangja, sőt Huck Finn-nek, azaz Elijah Woodnak is kölcsönözte a hangját.

Az, hogy végül, miként lett mégis a színházi, filmes sikerek ellenére Szuper Levente az első magyar jégkorongozó, akit NHL csapata szerződtetett, péntek este az M2 Petőfi TV-n 20.35-től kiderül.