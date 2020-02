Sok álhír terjed az interneten a koronavírussal kapcsolatban

Nincs ok a pánikra – ezt ismételgetik hetek óta az orvosok Európában. Továbbra sem segítik a helyzet kezelését az interneten terjedő álhírek és féligazságok. Az elmúlt napokban tovább romlott a helyzet, hiszen Európában is terjed a vírus. Ráadásul továbbra is okoz meglepetéseket a koronavírus, így abban sincs egyetértés a szakemberek között, hogy ki viseljen szájmaszkot – hangzott el az M1 Híradójában.