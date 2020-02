A vashiány nem betegség, de betegséghez vezet

A vashiány nem betegség, de hosszú távú fennállása súlyos vérszegénységet okozhat.

„A vashiány egy betegségnek is lehet a jele” – mondta Kis János Tibor belgyógyász, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa. „Önmagában a vashiány is veszélyes állapot, de gyakoribb, amikor van valami lappangó betegség, ami vashiányt okoz” – tette hozzá.

A vashiánynak különböző fokozatai vannak, van, amikor a hemvasak – a hemoglobinhoz köthető vas mennyisége – még megfelelő, ez a kezdeti vashiány, súlyosabb formájában már súlyos vérszegénységhez vezethet a vashiány – ismertette.

„Ha valakinek vashiánya van, akkor keresni kell az okát. Mindenképpen ki kell vizsgálni, hogy ennek az okát meghatározzuk. Nem elég a vasat pótolni, hanem meg kell találni az okát a hiányának, mert a leggyakoribb ok az a vérzés. Ilyen esetben a gyomor és bélrendszeren belül van egy vérzés, amit nem látunk, hosszú hónapok, évek alatt pedig súlyos vérszegénységhez vezethet” – hangsúlyozta a főorvos.



„Ha valaki fáradékony, gyenge, száraz a bőre, a körmén barázdák jelennek meg, afták jelennek meg a szájban, akkor mindenképpen gondolni kell vashiányra, vérszegénységre” – hangsúlyozta.

Kis János Tibor elmondta, ha valaki nem jut megfelelő mennyiségű vashoz, mert egyoldalúan táplálkozik, szintén kialakulhat a betegség.

„A vegetáriánusoknak is figyelni kell arra, hogy megfelelő mennyiségű vasat vigyenek be. A lisztérzékenység viszont a vas felszívódását rontja, de figyelni kell akkor is, amikor megemelkedik a szervezet vasigénye. Ez terhességnél, növekedés esetében tapasztalható” – mondta.

A vegyes táplálkozás esetében, ha valaki egészséges, nem alakul ki vashiány. A veszélyeztetett csoportokat kell jobban figyelni, ilyenek a kamaszok, a vegetáriánusok és a kismamák – szögezte le.

