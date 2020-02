Élesztő löketet adhat Magyarországon az e-autók piacának az állami támogatások bővítése

Az állami támogatások növelésével lehetne felpörgetni az elektromos autók piacát, szakértők szerint. Négy éve változatlan szinten, másfél millió forinton áll a közvetlen pénzügyi támogatások összege, amely az európai átlag alatt van. A közvetlen és közvetett szubvenciók kiterjesztése további előnyökkel kecsegtet és jól illeszkedik a kormány klímapolitikai céljaihoz.

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Orbán Viktor kormányfő 2019 februárjában jelentette be a nagycsaládosok autóvásárlási programját, amely minden várakozást felülmúlt.

A miniszterelnök évértékelő beszédében egy hete pedig az elektromos autók támogatási programjának kiterjesztéséről beszélt. Értesüléseink szerint jelenleg is zajlanak az Innovációs és Technológiai Minisztériumban a támogatási rendszer átalakításáról az egyeztetések, de részletek még nem ismertek, hogy milyen irányba változhat a támogatási rendszer.

„Magyarország a régióban elsőként vezetett be ösztönző rendszert az elektromos autók támogatására, 2016-ban.

Előtte ennek a kategóriának az elfogadottsága, ismertsége nagyon alacsony volt” – mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke a hirado.hu-nak.

A másfél millió forintos pénzügyi támogatással és a közvetett támogatási formákkal, mint ingyenes parkolás és illetékmentesség, Magyarország a régióban az élre tört a zéró emissziós autók értékesítésében – tette hozzá.

Reálértékben számítva a 2016-os állami támogatás értéke csökkent, és azok az elképzelések, hogy tartósan sikerül dinamizálni az elektromos autók iránti igényt, nem valósultak meg – emelte ki Gablini.

Tavaly ősszel a szakma jelezte a kormány felé, hogy a támogatási rendszeren változtatni kellene, hogy megfelelő mértékben emelkedjen az elektromos autók részaránya a teljes állományon belül.

A statisztikák szerint 2019-ben 1800 elektromos autó talált gazdára az előző évi 1300 után. Ez a teljes piacnak még így is mindössze 1,2 százaléka: az autóeladások száma tavaly megközelítette a 2008-as rekordszintet, amikor 158 ezer új személygépjárművet adtak el.

Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Óriási az igény az olcsó e-autókra

Ungár János, a Magyar Elektromobilitás Szövetség vezetője a hirado.hu-nak kiemelte, hogy a nagy gyártók üzleti döntéseik előtt megnézik, hogy egy-egy piacra mennyi autót osszanak szét, és tájékozódnak az adott ország elektromos autózást támogató szintjéről. A kvóták ott nagyobbak, ahol folyamatos és jelentős támogatást biztosítanak az elektromobilitásnak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az autógyártók, de az országok is szankciókkal számolhatnak, ha nem teljesítik szén-dioxid-kibocsátási vállalásaikat.

„Ezért jó befektetésnek számít az elektromos autózás támogatására fordított minden összeg”

– emelte ki.

A Skoda Citigo sikere is jól jelzi, hogy milyen nagy igény mutatkozik az elektromos autókra elérhető áron. A Volkswagen-csoport tavaly év végén jelentette be, hogy 2020-ban az európai piacra 20 ezer elektromos Skodát dob piacra. Információnk szerint már a decemberi előrendelési időszak alatt elfogyott a Magyarországnak szánt 200 darabos éves kvóta, de Európa többi országában is gyorsan elkapkodták az autókat.

Jellemző, hogy a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. Mivel nincs elég akkumulátor, a gyártók nem győzik kielégíteni a megnövekedett vásárlói igényeket. Ezért nem szokatlan, ha fél vagy egy évet is várni kell egy-egy új elektromos autóra.

A másfél millió forintos állami támogatással a Skoda Citigo piaci ára ötmillió forint, amely már versenyképes alternatívát jelent a belsőégésű motorokkal felszerelt járművekhez képest.

Az alacsonyabb árfekvésű modelleket kellene támogatni

„Az országok közötti versenyre való tekintettel, a meglévő ösztönző rendszer európai átlaghoz közelítése mellett, differenciáltan még jobban kellene növelni a kisebb árkategóriájú modellek támogatását, ellenkező esetben azzal kell számolni, hogy továbbra is alacsony szinten tartják egy-egy modell allokációját a magyar piacra a gyártók” – mondta Ungár János.

A Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke úgy látja, hogy egyetértés van a szakmában abban, hogy az alacsonyabb árfekvésű modelleknél növelni kell a támogatás intenzitását, de nem a meglévő támogatások terhére. „Ez az, amivel azt az üzenetet küldhetjük a gyártóknak, hogy még több autót dobjanak piacra Magyarországon” – fogalmazott.

De azért is elemi érdeke Magyarországnak fenntartani a támogatási rendszert, mert a három nagy német prémium autógyártó, az Audi, a Mercedes és a BMW, amely 2023-ban nyitja meg debreceni gyárát is, átáll a környezetkímélő modellek és technológiák gyártására.

A Gémosz vezetője szerint is

az a cél, hogy közvetlen pénzügyi támogatással az elektromos járművek ára megközelítse a hasonló paraméterű, hagyományos autókét,

hiszen ekkor valódi döntési dilemma elé kerülnek a vevők.

„Érdemi lökést egy célzott támogatási program adhat a piacnak, hiszen az elektromos autók fenntartási és üzemeltetési költsége alacsonyabb, valamint a töltés költségei is kedvezőbbek, mint a belső égésű motorral szerelt járművek esetében” – mondta.

Az eladások nagy részét a hagyományos piacon is az alsóközép- és a középkategória hozza.

„Ha itt sikerül egy jó támogatási rendszert összerakni, akkor a fajlagosan a legkisebb támogatással a legjobb eredményt ebben a szegmensben tudjuk elérni” – emelte ki Gablini Gábor.

Kedvezményekkel is ösztönöznék az elektromosautó-vásárlást

Szakértők szerint a közvetlen pénzügyi támogatás mellett legalább olyan fontosak az indirekt ösztönzők az e-mobilitás elterjedéséhez.

Ungár János úgy vélte, hogy

érdemes felülvizsgálni és kiterjeszteni a közvetett támogatási formákat.

Ezek előnye, hogy azokat a használt autót vásárlók is élvezhetik, amivel az öreg, szennyező dízelek importjával szemben teremthető kedvezőbb alternatíva.

Felmerült, hogy az elektromos járművek mentesüljenek az autópálya-díjak fizetése alól, de a munkába járás adóhatósági támogatását is ki lehetne terjeszteni az elektromos járművekre. Ezeken felül is vannak más indirekt támogatási formák, amelyekkel tovább lehet segíteni.

Úgy vélte, hogy a közlekedésben az alacsony károsanyag-kibocsátású járműveket kisebb, a szennyezőbbeket magasabb adóval kell sújtani.

A szakmai szervezetek szerint egyszerűsíteni kellene az adminisztrációs terheket. A nagycsaládosok autótámogatásánál működő egyablakos ügyintézést kellene alkalmazni az elektromosautó-vásárlásoknál, ahol a többlépcsős pályázati rendszer miatt a támogatások jóváhagyása akár hat hónap is lehet, szemben a másik program két hónapjával.

Magyarország az 1,5 millió forintos közvetlen pénzügyi ösztönzőjével a 6 ezer eurós európai átlag alatt van – mondták a hirado.hu-nak szakértők, hozzátéve, hogy további adókedvezményekkel együtt ez inkább a 10 ezer euróhoz közelít.

Romániában csak a közvetlen pénzügyi támogatások összege 10 ezer euró, de Szlovákiában a tisztán elektromos meghajtású, 50 ezer eurónál nem drágább gépjárművek vásárlását is 8 ezer euróval támogatják, míg a hibridautókat 5 ezer euróval.

Magyarország számára Franciaország példaképként szolgálhat, ahol az elektromos autók mellett például az elektromos robogók vásárlását is támogatják, de a járműtöltők kiépítését is ösztönzik, hiszen arra egy új alapinfrastuktúraként tekintenek.

Az akkumulátoros technológia mellett más alternatív megoldásokat is támogatnak, nagy hagyománya van például a hidrogén alkalmazásának a közlekedésben és technológiákra is kiterjednek a pénzügyi ösztönzők – emelte ki Ungár János.

A címlapfotó illusztráció.