Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat hétfőre

Ismét feltámad a szél – hívta fel a figyelmet vasárnap késő délután a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely hétfőre az egész országra figyelmeztetéseket adott ki a szél miatt.

Azt írták: az észak felől érkező, és gyorsan átvonuló markáns hidegfront hatására vasárnap estétől egyre több helyen kell viharos széllökésekre számítani.

A legerősebbek síkvidéken általában a 70-80, míg főként a Dunántúl északi tájain, illetve Pest és Nógrád megyében néhol akár a 90 kilométer/órát is meghaladhatják, de a magasabban fekvő helyeken 100 kilométer/óra körüli lökések is lehetnek. Hétfőn napközben fokozatosan veszít erejéből a szél: délutánra a viharos, estére már az erős lökések is megszűnnek.

A meteorológiai szolgálat Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a szél veszélye miatt.