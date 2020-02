Roger Scruton emlékére rendeztek kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A januárban elhunyt angol konzervatív író-filozófus, Roger Scruton emlékére rendezett kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpontja kedden Budapesten.

Az NKE campusán megtartott esemény előtt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke újságíróknak azt mondta, hogy Roger Scruton már a rendszerváltást megelőzően nagyon aktív szerepet vállalt Közép-Európában. Magyarországon, Lengyelországban és Csehszlovákiában is többször megfordult – idézte fel. Az elmúlt években a konzervativizmus, a kereszténydemokrácia felértékelődött – mutatott rá Németh Zsolt.

Ő volt az, aki minket is felbátorított arra, hogy a konzervativizmus nem a múlt része, hanem van aktuális üzenete a 21. század Európájának is – hangsúlyozta. A kormánypárti politikus emlékeztetett arra is, hogy a konzervatív gondolkodót 75. születésnapja alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök adta át múlt év december elején a londoni magyar nagykövetségen.

Angol nyelvű előadásában Németh Zsolt meghatározónak nevezte azt a fajta konzervatív odafigyelést, amit Roger Scruton a rendszerváltozás idején „nyújtott irányunkban”. Hozzátette: Roger Scruton már 1968-ban, majd a mai kortárs progresszív-liberális világban is nagyon bátor módon vállalta fel a konzervatív forradalmár szerepét. Roger Scruton ezen attitűdje az elmúlt öt évben nagyon közel hozta őt térségünkhöz, Közép-Európához – hangoztatta a külügyi bizottság elnöke.

Németh Zsolt álláspontja szerint a filozófus számára is fontos volt, hogy az általa képviselt értékek megjelentek néhány közép-európai ország politikájában. A kerekasztal-beszélgetésen Marek Matraszek, Roger Scruton lengyel barátja és tanítványa többek között arról beszélt, hogy a Közép-Európában a rendszerváltás előtt aktivista tevékenységet is kifejtő gondolkodó ellenségesen viszonyult a kommunizmushoz, mert az szemben állt minden olyan értékkel, amiben ő hitt.

Marek Matraszek szerint Roger Scruton sokkolónak találta a kommunizmusnak az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását, majd kitért arra is, hogy II. János Pál pápa munkássága már azelőtt hatással volt rá, hogy megválasztották volna a katolikus egyház vezetőjének.

Török Bernát, a kutatóközpont igazgatója bevezetőjében arról beszélt, hogy Roger Scruton munkássága olyan összefüggéseket tár fel, amelynek köszönhetően a jelenlegi változó világban is otthont találni mind fizikai, mind szellemi értelemben, és az ehhez elvezető értékeket pedig meg kell őrizni.

Sir Roger Scrutont, a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagját, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorát 75 éves korában érte a halál. A filozófus ötvennél több könyv és publikáció szerzője volt.