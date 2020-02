Kötetének bemutatóján emlékeztek az idén elhunyt Roger Scrutonra

A Futóbolondok, csalók, agitátorok címmel, Az újbaloldal gondolkodói alcímmel magyarul megjelent kötetének bemutatóján emlékeztek az idén elhunyt Roger Scruton angol író-filozófusra kedden a XXI. Század Intézetben.

Deák Dániel, az intézet elemzője arról beszélt, hogy bár remélték, hogy elhívhatják a szerzőt a bemutatóra, Roger Scruton január 12-én elhunyt, így a rendezvény egyben emlékezés is a kortárs konzervatív filozófia egyik legnagyobb alakjára.

Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója köszöntőjében felidézte: Roger Scruton Az újbaloldal gondolkodói című, 1985-ben megjelent kötete eredetileg a Salisbury Review hasábjain cikksorozatként jelent meg. Nagy hatású mű, amely élénk eszmecserére adhat okot – jegyezte meg, hozzátéve: a kötetet a szerző 2015-ben átdolgozta, és Magyarországon 2019 novemberében jelent meg magyarul a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozásában.

Békés Márton szerint Scruton nagy és nemes életművéhez akkor lehetünk hűek, ha úgy csinálunk mint ő, vagyis egy igazi nemzeti konzervatív programot dolgozunk ki. Hozzátette: ez már Berzsenyi Dániel óta folyamatban van, a Kárpát-medencében egy kétszázötven éves stratégiáról beszélünk, amelynek egyik építőeleme lehet ez a kötet is.

Lánczi András filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora laudációjában azt mondta: egy hónappal ezelőtti halálát követően hirtelen nagy lett az érdeklődés Roger Scruton iránt. Rámutatott: Scruton harcos konzervatívként állította be magát a kezdetektől, ennek rendelt alá mindent, még a karrierjét is. Hozzátette: konzervatívnak lenni sehol sem könnyű, ennek pedig az oka – amiről a szerző is ír – az a nyelvezet, amely a globalizált, liberalizált világban megjelent és valójában az újbaloldal nyelve. Hozzátette: Roger Scruton károsnak, haszontalannak és félrevezetőnek tartotta az újbaloldal gondolatait és kialakított nyelvezetét.

Ismertette azt is, hogy Scruton a kötetében több újbaloldalinak tartott szerzőt is végigelemez, művére enciklopédikus gondolkodásmód jellemző. Felidézte: Scruton politikai gondolkodását a politikai radikalizmussal szembenéző Edmund Burke angol politikai gondolkodó határozta meg.

Emlékeztetett a szerző egy korábbi munkájára is, egy politikai szótárra, amelyben politikai alapfogalmak meghatározására tett kísérletet a maga konzervatív nézőpontjából. Hozzátette: azt minden politikus tudja, hogy a politikai a nyelvért, a fogalmakért folyó harc, ugyanakkor azt nem vesszük észre, hogy a legegyszerűbb hétköznapi nyelvi fordulatokban is mennyire jelen van az újbaloldali gondolkodás.

A rendezvényen Scruton az újbaloldal ellen címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak, melyen Betlen János, a könyv műfordítója, televíziós műsorvezető arról beszélt, hogy Scruton szövegének lendülete van és nagyon racionális. Felidézte azt is, hogy Az újbaloldal gondolkodói című, 1985-ös kötet még Margaret Thatcher, az Egyesült Királyság volt miniszterelnökének kormányzása idején jelent meg és az egyetemi pályafutását meredek lejtőre állította. Egy egyetemi filozófus a kötet akkori megjelenése után bíráló levelet küldött a kiadónak, majd a kötet lekerült a könyvespolcokról és a megmaradt példányok a szerző kertjében álló fészerben végezték.

Frank Füredi, a XXI. Század Intézet tudományos főmunkatársa többek között arról beszélt, hogy Scruton szerint a konzervatív ötletek szerények, emiatt tudják nehezen inspirálni a fiatalokat, ugyanakkor maga a szerző nemcsak jó filozófus, hanem jó kommunikátor is volt, és a fiatalokat is meg tudta szólítani.

Pogonyi Szabolcs filozófus, a CEU oktatója arról szólt, hogy a könyv legnagyobb érdeme a nyelvezete, amely hétköznapi, a köznyelvi filozofálást azonban egyetemi berkeken belül nem lehet érvényesíteni.

Sir Roger Scruton konzervatív angol író-filozófus január 12-én hunyt el. A Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagját, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorát 75 éves korában érte a halál. Roger Scruton ötvennél több könyv és publikáció szerzője. A filozófust a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök adta át december elején a londoni magyar nagykövetségen.