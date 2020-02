Fákat döntött ki, épületeket rongált meg a viharos szél országszerte

Egész nap a viharkárok elhárításán dolgoztak hazánkban a katasztrófavédők. A Ciara ciklon után éjjel újabb zivatarok csaptak le az országban, délutánig több mint 750 riasztást kaptak a tűzoltók, a legtöbbször kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez kellett vonulniuk. Országszerte csaknem 200 épületben keletkezett kár: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépán fa dőlt egy házra, ami lakhatatlanná vált, Gyulán és Győrben pedig a kórház tetejét bontotta meg a szél. Több baleset történt az utakon is – hangzott el az M1 Híradójában.

Tanyaépület leszakított tetejének része Kecskemét Katonatelep városrészében (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

Kedden is csaknem 90 kilométer per órás széllökéseket mértek Kecskemét környékén. A Ciara ciklon szokatlan időjárást hozott magával, sok helyen jégeső is esett.

Csongrádon mennydörgéssel érkezett a vihar, borsó nagyságú jég esett, ami több centiméter vastagon fehérré változtatta a járdákat és az utakat.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépán az egyik ház teteje szakadt be, amikor az udvaron lévő fenyőfa rázuhant az épületre. A tűzoltók emelődaruval tudták csak megközelíteni a tetőt, hogy az ágakat eltávolítsák, az épület lakhatatlanná vált.

Egy másik családi házon a viharos szél megbontotta a tetőt, a cserepek pedig a járdára és az útra hullottak. A helyiek azt mondták: már többször előfordult, hogy a környéken szélörvény alakult ki.

Gyulán is pusztást hagyott maga után a vihar.

A kórház egyik tömbjének a tetejét tépte fel,

majd az acél szerkezet megcsavarodva két épület közé szorult.

A Győri Kórház rehabilitációs osztályának tetejét sem kímélte az erős szél. A lemez csaknem 100 négyzetméteren rongálódott meg.

Tűzoltók dolgoznak az orosházi vásárcsarnok tetejénél (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Orosházán a szélvihar a vásárcsarnok tetejének egyes részeit a szomszéd társasház homlokzatának csapta. A több kilós lemezdarabok légkondicionálókat szakítottak le és több lakás ablakát is betörték. Az utóbbi években ez a harmadik eset, hogy az erős szél megbontja a csarnok tetejét.

Sok baleset történik az utakon is

A viharos időjárás miatt sok baleset is történik az utakon. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél az árokba sodródott egy személyautó.

Hétfő délután óta megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók. A viharos szél Somogy, Zala és Veszprém megyében okozta a legnagyobb károkat. A kidőlt fák, letört ágak és leszakadt villanyvezetékek miatt több mint 750 bejelentés érkezett.

A katasztrófavédelem munkatársai azt ajánlják,

hogyha enyhül a vihar, akkor mindenki vizsgálja meg a lakóépülete környezetét.

A tető és a kémény sérüléseit érdemes mihamarabb helyreállítani, ugyanis a következő vihar nagyobb károkat okozhat a sérült épületrészeken. Ha pedig valaki leszakadt elektromos vezetéket lát, ne közelítse meg, hanem azonnal hívja a szolgáltatót, vagy a 112-es segélyhívó számot

Európa szerte is tarolt a Ciara ciklon

Keddre tízre emelkedett a halottak száma, és több tucatnyian megsérültek. Volt ahol 200 kilométer per óránál is erősebb széllökéseket mértek. Norvégiában akkora hullámokat vert a tenger, hogy elöntötte a part menti utcákat és házakat. Az Egyesült Királyságban a sok eső áradásokat okozott, és a levonuló ár hatalmas sárréteget hagyott maga után. Csehországban százezrek maradtak áram nélkül.

(Fotó: EPA/Sem Van der Wal)

Olaszországban a heves szélvihar egy halálos áldozatot követelt. Az ANSA olasz hírügynökség közlése szerint a lombardiai Traona településen egy leszakadt tetőelem sújtott halálra egy hetvenhét éves nőt, de északi részén is komoly károkat okozott a helyenként óránkénti 200 kilométert is elérő szél. Dél-Tirol kiterjedt részein ráadásul rövid ideig tartó áramkimaradások is voltak, mert fák dőltek a felsővezetékekre.

Korzikán már eddig is küzdöttek a bozóttüzekkel, a mostani viharos szél pedig csak tovább segítette a lángok gyors terjedését. A hatóságok leginkább a Bastia városát fenyegető tűztől tartanak.

Nagy-Britanniában a hatalmas mennyiségű csapadék okozott károkat. Az árvizek elvonulása után sártenger lepte el több észak-angliai település utcáit. A házak előtt halmokban állnak a tönkrement bútorok, a helyiek közösen próbálják eltakarítani felgyülemlett sarat az otthonaikból.

A repülők leszállását is nehezítette az erős szél

Az Egyesült Királyságban sok helyen még nem vonult el az ár, a legpusztítóbb azonban az orkán erejű szél volt. A helyenként csaknem 150 kilométer per órás széllökések fákat és villanyoszlopokat döntöttek az utakra és a vasúti sínekre. A szélvihar a nap folyamán Nagy-Britanniában is követelt egy emberéletet. Egy a kutyáját sétáltató idős férfit sújtott halálra egy kicsavart fa Liverpoolban.

Nagy-Britanniában ez már a második haláleset, vasárnap egy autós vesztette életét egy a járművére zuhant fa miatt. Svájcban a repülők leszállását nehezítette az erős szél.

Zürichben több mint 80 járatot kellett törölni.

Egy harminchat éves férfi meghalt, amikor autójával a szél miatt egy kamion pótkocsijával ütközött Fribourg közelében.

Belgiumban egy stadion tetejét rongálta meg az ítéletidő, a háromszáz négyzetméteres tetődarabot a szomszédos élelmiszerüzlet parkolójára dobta a viharos szél.

A Ciara ciklon északon elérte Skandináviát is, a norvég partvidéken tengervíz öntötte el az utcákat, több jármű és épület is megrongálódott.

Lengyelországban több mint ezerszer riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. A szél több tucat háztetőt rongált meg és gyökerestül csavarta ki a fákat. Zakopane közelében, egy tátrai síközpontban két ember halt meg. Két varsói turistára zuhant egy faház teteje, egy tizenöt éves lány és ötvenkét éves édesanyja vesztették életüket. A család egy másik tagját, egy huszonegy éves nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Csehországban mintegy háromszázezer háztartás maradt áram nélkül, az autópályákon pedig egymást érték a balesetek. A hatóságok sorra vágták ki a korhadt fákat, mert attól tartottak, hogy kidönti őket az erős szél. Az időjárás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is.

