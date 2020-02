3D-s figurák és varázsvilágok – beköszöntött a társasjátékok új kora

A társasjátékok évezredek óta velünk vannak, manapság pedig már több tízezer formában elérhetők az olcsóbb kategóriájú, egyszerűbb táblajátékoktól a komplex, sok órát igénylő verziókig. Készítésük a faragott kődaraboktól a 3D-s nyomtatóval készített élethű figurákig fejlődött, és mára már egy otthon eltöltött szórakoztató este alappillérévé váltak a társasok.

(Fotó: BoardGameGeek)

Az első társasjáték, a dobókocka megjelenése időszámításunk előtt 3000-re vezethető vissza. A legkorábbi erre utaló darabokat a Basur Höyük temetkezési dombon, Törökország délkeleti részén találták 49 faragott, színes kő formájában.

Az oldest.org szerint a ma is ismert táblajátékok közül a legősibbek közé a mezopotámiai eredetű dáma és az ősi Perzsiából származó backgammon – másnéven ostábla – tartozik, melyek egyaránt időszámításunk előtt 3000 körül kerültek a köztudatba, de szintén Krisztus előttre tehető a kínai go játék (i. e. 2000) és az Egyiptomban feltalált malom (i. e. 1400) is. A ősi társasok közül a „legfiatalabb” a sakk, melyet időszámításunk után 600 évvel találtak fel.

Legértékesebb társasjátékok

Az elmúlt két évszázadban beindult a társasjátékgyártás, mely évről évre több száz új közösségi szórakoztató eszközt termel. A legtöbbnek az eltelt idővel arányosan az értéke is csökken, azonban fennmaradt sok ritka, kincset érő darab, amely bárkinek az otthonában előfordulhat.

A Work + Money üzleti online médium összeállítást készített a 15 legnagyobb értékkel bíró társasjáték relikviáról. A lista élén az 1933-ban kiadott eredeti, Charles Darrow által készített Monopoly Atlantic City áll, melyet a kreátor a saját lakhelye közelében található utcák és ingatlanok alapján alkotott meg.

A társasjátékból – melyet a Parker testvérek 1935-ben megvásároltak, majd több változatban is világhírűvé tettek – összesen ötezer kópiát készítettek, és rendkívül kevés maradt fent belőle. A legdrágább darabot egy aukción

146 500 dollárért (44,8 millió forint) adták el.

A rangsorban a dobogón már jóval észszerűbb árak találhatók, a második helyezett Róka és libák 1830-as kiadása 17 827 dollárért (5,5 millió forint), míg a bronzérmes Swift Meats Major League Baseball Game 2644 dollárért (809 ezer forint) kelt el.

A listán található további 12 játék: Monopoly – French Edition (1957), Coromandel Games Compendium (1800-as évek vége), Be a Manager (1967), Fortune (1935), A gyűrűháború krónikája gyűjtői kiadás (2010), Keywood (1995), Haunted House (1962), The Elvis Presley Game (1956), Catan telepesei 3D gyűjtői kiadás (2005), Lost in Space (1966), Gioco dell ’Oca (1930-as évek), A setét torony (1981).

A „mainstream” társasjátékoknak leáldozott?

Az évek során előtérbe kerültek a hosszú órákat igénylő szerepjátékok, és szinte minden sikeres könyvnek, filmnek, valamint sorozatnak elkészült a társasjáték verziója, így a már a Gyűrűk ura, a Star Wars és a Trónok harca is elérhető táblajáték formájában. A legújabb alkotások értékét növeli, hogy

az egyszerű faragott figurák helyett 3D-s nyomtatóval készülnek az egyes karakterek,

melyek ezáltal még jobban magukkal ragadják a rajongókat, akik egy festőkészlettel egészen egyedivé varázsolhatják társasjátékukat.

Egyedi festésű figurák a Felkelő nap társasjátékból (Fotó: BoardGameGeek)

A társasjáték közösség szavazatai alapján ítélkező BoardGameGeek (BGG) a valaha piacra került táblajátékokról a felhasználók értékelésére alapozva vezet toplistát, melyen az első helyet – 32 123 szavazat alapján – a 2017-ben kiadott Homályrév (Gloomheaven) foglalja el. A rangsort vezető alkotásból a magyar nyelvű verzió jelenleg körülbelül 45 ezer forint.

A BGG-n voksolók körében az egykor a legnépszerűbb játékok közé tartozó „tradicionális” Monopolyk közül a társas 2017-es verziója foglalja el a legelőkelőbb helyet, de így is csak a 2706., így arra a sorsra jutott, mint a legtöbb „mainstream” táblajáték. Az egykor a baráti társaságok által leginkább kedvelt Activity az 5688. a közel 19 ezer játékot magába foglaló listán, míg Az élet játéka 2007-es változata – melynek az ára jelenleg körülbelül tízezer forint – még hátrébb található, csupán a 11 712.

A legjobb játékok 15–20 ezer forinttól kezdődnek

A legjobbra értékelt játékok között túlnyomórészt stratégiai, illetve szerepjátékok találhatók, melyek elemei 3D-s nyomtatóval készített figurák és képességkártyák. Ezek közé a társasok közé tartozik például a közösségi trendben jelenleg az élbolyba tartózkodó A Mars terraformálása és a Blood Rage is, amit a skandináv mitológia köré építettek a készítői.

A kettő–négy játékosra tervezett Blood Rage-ban minden résztvevő egy viking klánt irányít, mellyel területeket foglalhat a térképen, és ennek köszönhetően fejlesztheti a csapatai képességeit. A különböző csoportok (farkas klán, medve klán, holló klán, kígyó klán) más-más 3D-s vezér, harcos, pap illetve hajó figurákkal rendelkeznek, míg a fejlesztők további élethű szörnyekkel és istenekkel – köztük Thorral, Lokival és Odinnal – színesítették a játékot, illetve a történetet.

(Fotó: CMON)

Egy teljes játékmenet három évszakból áll, és a játékosok képességkártyákkal, fejlesztőkártyákkal, valamint az egységeik mozgatásával operálhatnak egészen addig, amíg mindenki el nem passzolja a saját körét.

A Blood Rage társasjáték angol nyelven körülbelül 20–25 ezer forintért elérhető, míg a teljes szett ára a különböző kiegészítőkkel 50–60 ezer forint. A gyártó, a CMON, mely már több bestsellert gyártott a kategóriában, köztük a Felkelő nap című hasonló, japán mitológiára épülő táblajátékot, melynek szintén 25–30 ezer forint körüli alapára van.

A BGG-lista első felében a legolcsóbb játékok is minimum 15 ezer forintba kerülnek, a legtöbb pedig efelett a képzeletbeli határ felett húzódik, mellyel tisztán kirajzolódik a társasjáték-fejlesztés új trendje: élethű karakterek és varázslatos világok borsos áron.