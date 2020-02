Kósa Lajos: A hatóságok felkészültek a fokozódó migrációs nyomásra a déli határszakaszon

A hatóságok felkészültek a fokozódó migrációs nyomásra a déli határszakaszon, hogy mindenképpen garantálják a magyar állampolgárok és a magyar határok biztonságát – mondta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke a testület szerdai zárt ülése után újságíróknak.

Kósa Lajos ismertette: a zárt ülésen a Belügyminisztériumtól, továbbá az érintett szervezetektől és szolgálatoktól kértek tájékoztatást arról, hogy pontosan mi történt január 28-án a röszkei határátkelőnél, amikor 50-60 ember erőszakkal próbált Magyarország területére bejutni, illetve mire lehet számítani a déli határszakaszon.

Mivel zárt ülést tartottak – tette hozzá – sok részletről nem beszélhet, azt ugyanakkor elmondta, hogy a rendőrség és a határon szolgálatot teljesítők helytálltak, meg tudták akadályozni a csoport bejutását az ország területére.

Az is világosan látható volt, hogy szervezett akcióról volt szó, szándékos provokáció történt, melynek vélhetően az lett volna az üzenete, hogy Magyarországon keresztül be lehet jutni a schengeni térségbe – közölte Kósa Lajos. Hozzátette: a déli határon azért is tapasztalható fokozottabb nyomás, mert a horvát társszervek rendkívül határozottan lépnek fel az illegális migránsokkal szemben, és így kevésbé próbálkoznak azzal, hogy Horvátországon keresztül jussanak az Európai Unió más országaiba.

Kósa Lajos hangsúlyozta: a bizottsági ülésen egyértelműen kiderült, hogy a jövőben is lehet számítani hasonló szervezett akciókra, a magyar kormány pedig megtette a határ megerősítéséhez szükséges intézkedéseket.

A politikus arról is beszélt, hogy az európai országokban komoly hálózat szerveződött az illegális határátlépések segítésére. A hálózat mindenekelőtt olyan emberekből áll, akik korábban migránsként érkeztek európai országokba, majd legális státuszt szereztek. Ez is jelzi, milyen biztonsági kockázatot jelent, ha a Közel- és a Távol-Keletről, Afrikából migránsok ellenőrzés nélkül Európába jutnak – mondta.

A bizottsági elnök azt mondta, az illegális migráció szervezése ma már nagyobb bevételt jelent a szervezett bűnözésnek, mint a kábítószer-kereskedelem. Bizonyos országokban, a jobb élet reményében útnak indulóknak, szinte utazási irodaként kínálják a szolgáltatásokat, azt, hogy kit hogyan, milyen közlekedési eszközzel vagy éppen hamis útlevéllel tudnak eljuttatni az Európai Unióba.

A déli határszakasszal kapcsolatban pedig azt mondta: az elmúlt másfél hónapban tapasztalható migrációs nyomást jól példázza, hogy embercsempészéssel összefüggésben idén januártól eddig négyszer annyi őrizetbe vétel történt a rendőrség adatai szerint, mint az előző év hasonló időszakában.

