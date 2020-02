Mezőtúron is bántalmaztak egy pedagógust

Újabb tanárbántalmazásról készült felvétel került fel az internetre, néhány napon belül ez már a második. Nagykáta után ezúttal Mezőtúron verte egy diák papírral a tanár fejét, egy másik tanuló pedig többször az arca felé ütött, a többiek pedig hangosan nevettek. A kormánypártok szerint zéró toleranciát kell alkalmazni, ahol kérik, iskolarendészetet is felállíthatnak – közölte az M1 Híradója.

Papírral verte tanára fejét egy diák, de társa még ennél is tovább ment, kézfejével többször

a pedagógus arca felé ütött,

majd egy olyan testmozdulatot tett, mintha fel akarná lökni.

Újabb tanárbántalmazásról került fel videó a világhálóra. Ezúttal egy mezőtúri iskolában vették fel a diákok mobiltelefonjukkal, ahogy társaik majdnem megütik, tépik a ruháját és végül papírral csapkodják tanárnőjüket.

Azt is hallani, ahogy a bántalmazás közben hangosan nevettek a diákok. De nem ez az első ilyen eset az utóbbi időben, tavaly ősszel bejárta a közösségi médiát az a videó is, amelyen az látszik, ahogy egy budapesti iskolában támadnak a diákok a tanárukra. A fiatalok először csak sértegették az oktatót, majd egyikük meg is lökte.

Legutóbb pedig Nagykátán szidalmazta,

veréssel fenyegette, majd leköpte tanárát

egy tanuló, társai eközben szurkoltak neki.

Gáspár Gusztáv, a nagykátai roma önkormányzat elnöke hétfőn az M1 Híradónak azt mondta: a Pest megyei városban a tanárbántalmazás nem maradhat következmények nélkül.

Az agresszív diákok körében ma már divat, hogy egy gyerek kezet emeljen a tanárára – fogalmazott a Kossuth Rádió kedd reggeli műsorában Horváth László.

A gyöngyöspataihoz hasonló helyzetek kezeléséért felelős miniszterelnöki megbízott szerint ez aláássa a pedagógusok tekintélyét, és rossz példával szolgálhat a többi gyerek számára. Mint mondta: a gyöngyöspatai szétválasztás is a súlyos magatartási problémák következménye volt.

A fideszes országgyűlési képviselő azt mondta: az iskolai házirend minden diákra vonatkozik. Ha kell, akkor kamerákat kell felszerelni az iskolákban, vagy ahol ezt kérik, ott iskolarendészetet kell felállítani.

