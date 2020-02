Saját ügyfeleiket is becsaphatták a börtönbizniszben részt vevő ügyvédek

Saját ügyfeleiket, vagyis az állam ellen pert indító rabokat is becsaphatták a börtönbizniszben részt vevő ügyvédek – erre panaszkodott egy tévériportban több elítélt. Azt mondták, hogy több pénz maradt az ügyvédeknél, mint amiről előzetesen megállapodtak, de ahogy fogalmaztak, kis embernek érzik magukat ahhoz, hogy utólag vitába szálljanak egy jogásszal. Az elmúlt években 12 ezer kártérítési igényt nyújtottak be a nem megfelelő börtönviszonyok miatt. Becslések szerint akár több milliárd forint is kerülhetett az ügyvédi irodákhoz – derül ki az M1 Híradójából.