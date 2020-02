ORFK-szóvivő: Jelentősen nőtt az intézkedések száma tavaly

A bűncselekmények száma jelentősen csökkent, az illegális bevándorlás miatti intézkedések száma viszont csaknem megduplázódott tavaly a megelőző évhez képest – mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1 vasárnap esti műsorában.



Gál Kristóf az országos rendőrfőkapitány évértékelő értekezletén elhangzottakról beszámolva elmondta: tavaly 58 szándékos emberölés történt, ez hússzal kevesebb, mint az előző évben volt.

A lakásbetörések és az autólopások száma is csökkent. Előbbi több mint nyolcezer volt, utóbbi 595.

A halálos közúti balesetek száma is csökkent, 522 balestben 595-en haltak meg. Ha nem is drasztikus módon, de a közlekedési morál is javul Magyarországon – jegyezte meg.

Az évértékelő értekezleten az illegális migrációs helyzetet is elemezte az országos rendőrfőkapitány. Ebből kiderült, hogy 2015-höz képest folyamatos csökkenést figyeltek meg, tavaly viszont több mint 94 százalékkal nőtt az illegális határátlépés miatti intézkedések száma. A legnagyobb számú próbálkozást az év utolsó heteiben regisztrálták.

Gál Kristóf azt is elmondta, hogy évek óta felmérést készítenek az emberek biztoságérzetéről. Eszerint az emberek egyre inkább biztonságban érzik magukat – ismertette a szóvivő.

A címlapfotó illusztráció.