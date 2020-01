Az EU egyik legnagyobb adó-adminisztráció csökkentője is lehet Magyarország

Magyarország az Európai Unió tagállamai közti adócsökkentési versenyben már több mint három éve az élmezőnyben van – közölte a Pénzügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint az Adó-Tanácskozástól azt remélik, hogy segíthet az adó-adminisztráció csökkentésében is hasonló eredményeket elérni néhány éven belül – jelentette ki Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a tanácskozást követően.

Hozzátette, hogy az ország legjelentősebb adószakmai fórumán szóba kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) újításai is. Az adóhivatal – mint mondta – néhány éven belül egyre több olyan, vállalkozásokat segítő szolgáltatást nyújthat, amelyek nemzetközi szinten is példaértékűek lehetnek.

Magyarország az adózás terén számos elismerést gyűjtött be

Felidézte, hogy Magyarország az adózás terén számos elismerést gyűjtött be az elmúlt időszakban. 2018-ban hazánk lett az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője. A tavaly elért ezüstérem mellett a Világbank adózást értékelő listáján is hatalmasat – mintegy harminc helyezést – lépett előre.

A magyar adópolitika kifizetődő is, hiszen már 2018 óta Magyarország a világ tíz legjobb befektetési célpontja között szerepel – fogalmazott. Véleménye szerint az eredményeket tovább javíthatja az adóadminisztráció jelentős csökkentése.

Az adóval kapcsolatos bürokratikus terheket a nagy nemzetközi szervezetek is monitorozzák. Vizsgálataik szerint a legnagyobb teher a foglalkoztatáshoz, illetve az általános forgalmi adóhoz kapcsolódik. A mikrovállalkozástól kezdve egész a nagyvállalatokon keresztül a bevallások, adatszolgáltatások elkészítésén túl az információk összegyűjtése is jelentős idő- és költségráfordítást jelent – részletezte Izer Norbert.

A kormány egyik legfontosabb célja az online számla 2018. július 1-jei bevezetésekor az volt, hogy az adóhivatal online eszközeit közvetlenül az adózók szolgálatába állítsák – mondta az államtitkár.

Hozzátette: eddig ezek az eszközök százmilliárdokat hoztak az államkasszának, és biztosították a tiszta piaci versenyt, ám néhány éven belül épp ez a fajta elektronikus adatszolgáltatás teremtheti meg a feltételeit annak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) áfa-bevallási tervezetet készíthessen – tért ki az adóhivatal szolgáltatására Izer Norbert.

Fontos a könnyű és gyors használhatóság

Az úgynevezett e-áfa felületének kialakításakor fontos a könnyű és gyors használhatóság, valamint az is, hogy a tervezetek és a jóváhagyott bevallások hat évig elérhetőek lesznek, így sokkal egyszerűbbé válik majd az áfa-bevallás önellenőrzése vagy helyesbítése. A rendszer a számlák adatai mellett biztosíthatja az adómérték vagy a mentesség szerinti összesítést is.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy 2021. január 1-jétől már minden számla adatának online kell beérkeznie az adóhivatalhoz, ami elengedhetetlen az áfa-bevallási tervezetek kiajánlásához.

A Pénzügyminisztérium szerint a vállalkozások majd öt százaléka szinte minden adóügyét papír alapon intézi, így állítja ki számláit és bizonylatait is. Az adóhivatal egy másik szolgáltatása a számlatömböt használó vállalkozásoknak is olyan alternatívát kínál, amely miatt minden érintettnek érdemes áttérni az online számlázásra.

Már idén elérhetővé is válhat a NAV egyedülálló adóhatósági szolgáltatása, a mobiltelefonon elérhető online számlázó alkalmazás – jelentette be Izer Norbert. A részleteket az adóhivatal képviselői ismertették. Elmondásuk szerint a NAV fejlesztésével igen egyszerűen, néhány kattintással elkészíthető a számla. A szolgáltatás teljesen ingyenes, és a magyar mellett angol és német nyelven is elérhető lesz.

Az Adó-Tanácskozáson szóba került a foglalkoztatáshoz köthető adminisztráció is. Ez jellemzően több mint tízféle adatszolgáltatást jelent a gyakorlatban, amelyet az adóhivatal mellett különféle szervezetek részére kell megtennie a gazdálkodónak, így például van, amit a Központi Statisztikai Hivatalnak vagy a Magyar Államkincstárnak kell elküldeni.

A lehető legkevesebb adatot kérnék be

A cél itt is a lehető legkevesebb adat bekérése a vállalkozásoktól. Cserébe egy olyan online-foglalkoztatási portál jön létre, amely lényegesen csökkenti a bürokratikus terheket – határozta meg a fejlesztés irányát az államtitkár.

A harmadik alkalommal összehívott Adó-Tanácskozás, amelyen a legnagyobb ügyfélkörrel és tapasztalattal bíró adótanácsadó cégek, szervezetek, illetve könyvelők vettek részt, hasznossága megkérdőjelezhetetlen – húzta alá Izer Norbert. A résztvevők a gyakorlati tapasztalatok alapján számtalan ötlettel, javaslattal álltak elő.

Így az adóhivatal három új, még fejlesztés alatt álló szolgáltatása amellett, hogy a hazai vállalkozásoknak jelentős könnyebbséget hoz, világszerte másolandó modellé válhat, valamint segíthet abban is, hogy néhány éven belül az EU legnagyobb adminisztráció-csökkentő címét is elnyerje Magyarország.

Az Adó-Tanácskozáson szóba került a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata is. A résztvevők szerint a kata célját kell szem előtt tartani, vagyis azt, hogy ez az adófajta a kisvállalatoknak kínál könnyítést, a foglalkoztatás alternatívájaként viszont nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy már majd minden harmadik vállalkozás a kata, illetve a kiva (kisvállalati adó) szerint adózik, ez lesz a következő, várhatóan március elején összeülő, negyedik Adó-Tanácskozás témája – olvasható a közleményben.