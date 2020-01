Csak egyetlen káros következménye van a migrációnak?

Új migrációs és menekültügyi rendszer kidolgozását javasolja a liberális Újítsuk meg Európát (Renew Europe) európai parlamenti frakció. A frakció által kidolgozott dokumentumból kiderül, hogy a migrációnak az embercsempészet az egyetlen negatív következménye. Megoldásként monopolizálná az embercsempészetet, és az Európai Unióra hárítaná a bevándorlók átszállítását az unió területére.

Új migrációs és menekültügyi rendszer kidolgozását javasolja a liberális Újítsuk meg Európát (Renew Europe) európai parlamenti frakció, amely szoros kapcsolatot ápol Emanuel Macron francia elnökkel. A tervezet szerint a migrációt nem akarják megállítani, hitvallásuk szerint ez az emberi természet része.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár erre úgy reagált: a magukat Európa megújítóinak tekintő csoport olyan javaslatokat tett az asztalra, amelyek

kísértetiesen emlékeztetnek Soros György 2015-ös tervére.

Bár a Momentum és az európai párttársaik tagadják a migrációval járó káros hatásokat, kiderült, hogy a magát szomáliainak nevező férfi, aki napokban megerőszakolt egy fiatal nőt Budapesten, hamis papírokkal érkezett Európába. Jelenleg oltalmazott státuszban tartózkodik a kontinensen.

Hazugságok sorával próbálja menteni magát

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió a Nap kérdése című műsorában elmondta, a szomáliai férfi a hamis útlevellel és iratokkal jutott el Svédországba, ahol menedékjogot kért, azonban a svéd hatóságok nem találták rendben a papírjait. Hozzátette, a férfi először azt állította, nem is nigériai, hanem szomáliai, és az életkoráról is hazudott. „Ebben az esetben feltevődik a kérdés, honnan szerezte a papírjait, és hány éves is pontosan” – mondta Georg Spöttle.

Hozzátette, a hamis papírok miatt a svédek visszatoloncolták Magyarországra, mivel itt lépett először el az Európai Unióba, így a hatályos törvények szerint Magyarországnak kell lefolytatnia a menedékkérő eljárást.

„A férfi Magyarországon összeütközésbe került a hatóságokkal,

több ízben is volt már börtönben drogkereskedelem, garázdaság és lopás miatt is”

– mondta a Nézőpont Intézet elemzője.

Miután pár napja megerőszakolt egy fiatal budapesti nőt, újra a hatóságok kezére került. Azonban a hatóságok számára világossá vált, hogy lényegében nem tudnak semmi biztosat az elkövetőről.

A radikalizmus melegágya a börtön lett

George Spöttle szerint ha visszanézzük az elmúlt évek híradásait, akkor láthatjuk, hogy másról sem szóltak mint nemi erőszakról, rablásról, drogkereskedelemről. Véleménye szerint ebből is látszik, hogy az Európába érkező migránsok nem tudnak és nem akarnak beilleszkedni az európai kultúrába.

„Nyugat-Európában a börtönök lettek a radikálisok melegágyai. Németországban, Franciaországban, Belgiumban a börtönök az Iszlám Állam fanatikusaival vannak tele. Az Iszlám Állam tagjai így sokkal könnyebben meg tudják nyerni a bűnszervezet számára azokat a fiatalokat, akik bekerülnek a börtönökbe” – mondta.

Az embercsempészet az egyetlen káros hatás

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta, Európa liberális reformerei semmilyen megoldást nem nyújtanak arra a problémára, hogy a bevándorlók nem tudnak és nem akarnak beilleszkedni. Átlapozva a programtervezetet világossá vált számára, hogy a frakció szerint csupán egyetlen káros hatása van az illegális migrációnak, az embercsempészet.

Az elemző szerint ezt a problémát úgy oldaná meg az Újítsuk meg Európát európai parlamenti frakció, hogy az embercsempészek feladatát monopolizálná, és az Európai Unióra hárítaná azt a feladatot, hogy

az embercsempészek helyett biztosítsa a bevándorlók átszállítását az unióba.

A frakció a visszatérő kvótarendszer alapján osztaná el a tagállamok között a bevándorlók behozatalát, emellett automatikusan a tagállamokra hárítaná az integráció felelősségét is. A dokumentumból az is kiderül, hogy tervük szerint az uniónak pénzzel és egyéb eszközzel támogatni kellene a tagállamokat a bevándorlók szállításában és integrálásában – közölte az elemző.

