Továbbra is százával próbálnak Magyarországra jutni a migránsok

Se a hideg, se a köd, se a zúzmara nem állítja meg az illegális bevándorlókat a déli határnál: reggel egy újabb 52 fős afgán csoportot állítottak meg Bács-Kiskunban, a hétvégén újra több százan próbálkoztak. Az elmúlt években volt némi törvényszerűség, ami azt mutatta, hogy télen csökken a nyomás a Balkánon, ebben a szezonban azonban ez megdőlt. Az M1 stábjának azt mondták többen, hajtja őket, hogy a barátaik és rokonaik szerint nagyon jó az élet Németországban, így mihamarabb oda akarnak jutni – hangzott el az M1 Híradójában.

Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Baja járőrhajója migránsok által hátrahagyott gumicsónak mellett a Tisza Szeged és a szerb országhatár közötti szakaszán 2020. január 13-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A migránsok holmija – köztük egy dobozban gumicsónak is –hever egy padon Magyarkanizsán. A Tisza-parton közben a határsértők által hátrahagyott pokrócokat, hálózsákokat, télikabátokat lehet látni. Sokan próbálnak most a vízen átjutni Magyarországra. A környékre éppen ezért folyamatosan érkeznek újak. Magyarkanizsa, Horgos és Martonos térségében naponta 100-200-an is összegyűlnek. Azt mondják Németországban már várják őket.

A vajdasági házakat közben már teljesen tönkretették. Eldobált regisztrációs lapok, rengeteg szemét, és tűzrakások nyomai – így néznek ki az üresen álló épületek Martonoson. De sokan az erdőkben is gyülekeznek.

A bevándorlók csónakokkal, összekötözött palackokkal és más tákolmányokkal is kísérleteznek a Tiszán. Szinte mindig hiába. Az 1-2 fokos víz és a természeti adottságok mellett azért sem sikerülhet nekik az átjutás, mert folyamatos a rendőri és katonai jelenlét is a vízen.

De a migránsokat ez sem tartja vissza. Pénteken este öt szír határsértő akart Magyarországra jutni Röszkénél. Nem jártak sikerrel. A hatóságok két férfit egy gumicsónakban találtak meg, egy társukat a vízből mentették ki, kettőt pedig még mindig keresnek.

Megerősödött a migrációs nyomás a déli határon, az év eleje óta hetente ötvennel-százzal növekszik az elfogottak száma, a honvédségnek így vissza kellett térnie a Tisza szerb-magyar határszakaszára – erről beszélt Szegeden a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Németh Szilárd elmondta: a Baja nevű honvédségi járőrhajót minden, a határvédelemhez szükséges eszközzel felszereltek, például radarral, amely pontosan be tudja azonosítani a próbálkozókat.

A kiemelt határvédelemre a számok alapján is szükség van. A rendőrség adataiból kiderül: csak az elmúlt hétvégén több mint 330 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a hatóságok.

A legnagyobb nyomás továbbra is Bács-Kiskun megyére nehezedik. Itt hétfőn reggel egy 52 fős csoportot állítottak meg. A magukat afgán állampolgárnak valló férfiak Bácsszőlősnél próbálkoztak.

