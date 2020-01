Egyre bővül az e-személyivel igénybe vehető szolgáltatások köre

Az e-személyiből kiolvasható a személyi azonosító, lakcím, vagy akár a társadalombiztosítási szám is. Jelenleg több mint négy és félmillió elektronikus igazolvány van forgalomban Magyarországon, amit az idős generáció is előszeretettel használ.

Az e-személyivel egyre több szolgáltatás vehető igénybe Magyarországon. A lejáró régi típusú igazolványok helyett automatikusan e-személyit állít ki a Belügyminisztérium – mondta Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a Kossuth rádió Napközben című műsorában.

Választható elemek

Hozzátette: az új igazolvány kiállításánál van néhány választható elem:

ilyen az ujjlenyomat, vagy elektronikus személyi igazolvány,

amivel okmányokat lehet aláírni. 14 év alatti gyerekek esetében nem is adható, idősebb állampolgárok esetében pedig választható.

Az e-személyivel kapcsolatban a helyettes államtitkár elmondta: legfontosabb funkciója, hogy igazolványként működik. A személyi adatokat tartalmazza, ami alkalmas arra, hogy közhitelesen igazolhassa magát a használója. Számos olyan funkciója van, amelyik megkönnyíti az életünket, ilyen az elektronikus aláírás funkció, amivel akár szerződést is alá lehet írni.

Garancia 50 millió forintig

„Ezért hoztuk létre az e-személyi alkalmazást: nem kell hozzá költséges kártyaolvasó, hanem a mobilban lévő chipolvasó segítségével lehet olvasni a kártya adatait.

Mivel 50 millió forintig az állam garanciát vállal

az aláírásért hitelességéért, egy pin kódot is kérünk, hogy a dupla autentikáció megtörténhessen, így biztonságos legyen a folyamat” – mondta Hajzer Károly.

Az e-személyi külső felülete megegyezik a hagyományos igazolvánnyal. Az újdonság a csipben található, ami lehetővé teszi, hogy elektronikus okmányként is tudjuk használni a kártyát, ami lehetővé teszi például az utazást, vonaton, buszon. Az országban több helyen is működik jelenleg olyan jegyrendszer, ahol már bérletként is használható.

Kossuth rádió, Napközben

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: az új típusú kártya elvesztése során a pótlása gyors, egyszerű. Az igazolványnak van egy párja a központi adatbázisban, ami alapján megtörténik az új kiállítása. Mint egy bankkártya esetében – magyarázta – a régi, elveszett darab letiltásra kerül, az újat pedig postán kapja az állampolgár.

Hajzer Károly hangsúlyozta, lejáró személyi igazolvány esetében van lehetőség arra, hogy ne az új típusú kártyát igényeljük, hanem a hagyományos típust. Az államtitkár ugyanakkor megjegyezte, ezt nem javasolja, hiszen egyre bővül azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyek megkönnyítik az életünket a hétköznapok során.

