A médiát és a civil szférát is használja Soros György

Soros György nemzetközi hálózata, a Nyílt Társadalom Alapítványok vagy Soros valamelyik másik szervezete számít mérvadónak Nyugat-Európában a társadalommal foglalkozó kérdésekben. A hálózatban a politikusok mellett fontos szerepet kapnak a civil szervezetek és a média is, ezek segítségével Soros György sokkal könnyebben eljuthatja nézeteit az emberekhez, és sokkal könnyebben befolyásolhatja őket.

Soros György (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)

A világ első számú oligarchájának nevezte Soros Györgyöt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kormányfő hozzátette, a milliárdos maffiaszerű hálózaton keresztül irányítja a politikai tevékenységét, és ezen a hálózaton keresztül gyakorol befolyást az európai politikára is. A miniszterelnök hangsúlyozta, a Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárás folytatását szorgalmazó európai parlamenti határozat mögött is ez a hálózat áll, és nincs meglepetés abban, hogy a parlament bevándorláspárti többsége Magyarország ellen szavazott.

És az Európai Néppárt egy része is. Ezt Orbán Viktor úgy kommentálta, hogy a pártcsalád többsége elárulta a magyar kormánypártot, és a Fidesz egy centiméterre volt attól, hogy kilépjen a pártból. „A kilépés csak azért nem történt meg mert az olaszok, a spanyolok és a franciák kiálltak mellettünk” – mondta a kormányfő.

A Soros György hálózatai Nyugat-Európában mérvadók

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, véleménye szerint Soros György esetében kiemelt kulcsszó a hálózatosodás, hiszen egy olyan nemzetközi hálózatot épített fel, amelynek végeredményeként a politikával, a demokráciával, a gazdasággal, a humán területekkel és a társadalommal foglalkozó kérdésekben vagy a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations), vagy Soros György valamelyik másik szervezete, egyeteme számít mérvadónak Nyugat-Európa számára.

Hozzátette, ennek következtében egyetlen érdekkör, egyetlen szellemi kör határozza meg, hogy melyik ország számít jónak és melyik rossznak. Pócza István szerint teljesen egyértelműen követhető, hogy azok az országok, amelyek szembemennek a Soros által képviselt Nyílt Társadalom Alapítványok eszmerendszerével,

nehezebb helyzetbe kerülnek.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy a bemutatott helyzet csak egyetlen eleme annak a hálózatnak, amivel a milliárdos rendelkezik, amivel él és visszaél.

A médiát és a civil szervezeteket is maga mellé állította

Rotyis Bálint, a Médianéző Központ elemzője elmondta, Soros György

hálózatában fontos szerepet kapnak a politikusok és politikai pártok,

mert általuk különböző intézményekbe, például az Európai Parlamentbe vagy az Európai Bizottságba is érvényesíteni tudja akaratát.

Emellett a civil szervezetek és a média is kiemelt szerepet tölt be a hálózaton belül, mivel úgy a civil szféra, mint a média egy független, objektív, politikán kívüli területként van számontartva, így ezeken keresztül

sokkal könnyebben eljuthatja nézeteit

az állampolgárokhoz és sokkal könnyebben tudja befolyásolni őket.

Rotyis Bálint szerint ha Soros Györgynek sikerül az említett két részt egy irányba mozdítania, akkor olyan kormányokat és pártokat is meg tud ingatni, adott esetben meg is bénítani, amelyek hazai szinten komoly társadalmi támogatást és demokratikus felhatalmazást élveznek. A Médianéző Központ elemzője szerint ez a folyamat már rég elkezdődött, és egyes országokban sikeresen meg is bénított pártokat. Rotyis Bálint hozzátette, Magyarországon szerencsére nem ezt a helyzet, hiszen

a kormánypártok sikeresen verik vissza Soros György támadásait.

Kiemelte, az Európai Unió tagországainak gazdag történelmük van. A történelem folyamán azonban több sérelmet is elszenvedtek egymástól. Az unió megalakulása óta az országok igyekeznek ezeket a sérelmeket háttérbe szorítani és közös nevezőre jutni különböző alkuk és megállapodások révén.

Hozzátette, a közelmúltban azonban ez az alkudozás átalakult, és a kizárási megoldás fele tolódott el. Kialakultak a „jó országok”, amelyek tudják, mi a helyes, mi az igaz, és azok az országok, amelyek nem tartoznak ebbe az értékközösségbe, függetlenül attól, melyik pártcsalád részét képezik, előbb-utóbb kizárásra kerülnek.