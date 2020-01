Varga Judit: A fogvatartottak kártérítési perei elérik a tízezres nagyságrendet

Eléri a tízezres nagyságrendet azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben pénzt követelnek a rabok az államtól a szerintük nem megfelelő börtönviszonyok miatt – ezt mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Ma Estében. Az is kiderült, hogy milliárdos tétel a kártérítési igény. Ahogy az M1 tegnap is beszámolt róla: vagyonokat keresnek ügyvédek az állam ellen, a rabok nevében indított kártérítési perekkel. Orbán Viktor jelentette be múlt héten, hogy ennek akar véget vetni a kormány – hangzott el az M1 Híradójában.