Kiderült, mi lesz 2020 legjobb marketingfogása

Idegesítő dallamok, interakcióalapú hirdetések, chatbotok és felhasználók által készített tartalom – 2020-ban maradnak a jól bevált módszerek, de az új trendekkel sem lesznek adósok a hirdetők.

(Fotó: Shutterstock)

A közösségi média ereje 2020-ban is tovább növekszik, de a már kipróbált megoldásoktól sem távolodik el a reklámszakma. Az évek során háttérbe szorultak az informatív, egyszerű alapokra helyezett reklámok, míg a bolondos dallamokra épített, lebutított promóciók száma egyre inkább emelkedett. Azoknak, akik abban reménykedtek, hogy idén a bosszantó melódiák nélkül nézhetnek meg egy reklámblokkot, már januárban csalódniuk kellett.

„A zene mindig is reklámeszköz volt, de ma már – ugyanúgy, ahogy egy hagyományos reklámmal – átlagos dallammal nem lehet kiemelkedni” – mondta Jagodics Rita, a Kereskedelmi Marketing ügynökség ügyvezetője a hirado.hu-nak.

Hozzátette, most már annyi impulzus éri az embereket, hogy valójában

a mai kor kihívása minden eszközzel áttörni a reklámzajon.

Ez képi megjelenéssel csak akkor lehetséges, ha az nagyon extrém, ezért inkább a dalokkal tudnak kitűnni a hirdetők.

A dallamosabb reklámokat könnyebben meg lehet tanulni, mint egy szöveget, ha az üzenet egy olyan dal mögé van rejtve, amit akár énekelni is lehet, akkor sokkal jobban megjegyzik az emberek.

Jagodics Rita szerint a reklámhoz – akár híres előadók által – írt kellemes daloknál az olykor idegesítő, ugyanakkor sokkal inkább rendhagyó dallamok jóval hatékonyabbak. „Ebből a szempontból ez egy szükséges módja annak, hogy felfigyeljenek az emberek. A kérdés az, hogy miként lehet olyan formába önteni, hogy a reklám intelligens maradjon” – fogalmazott.

A leegyszerűsített hirdetések hatékonyabbak

Arra egyelőre nincsenek mérések, hogy azok a fogyasztók, akiket bosszant egy cég reklámja, kevesebbet vásárolnak-e a hirdetett termékből. A marketingszakértő szerint nagyobb probléma, ha egy cég 20–30 millió forintot költ egy kampányra, és mégis láthatatlan marad. Az idegesítő hirdetés csak ritkán jelent hátrányt.

„Akkor vált ki rossz hatást az idegesítő dallamú reklám, ha nem jó a tartalom.

Ha például egy kis manó a tv-ben azt sikongatja, hogy pénzt spórolhatok, az nem idegesít, de ha a zajongás mögött nincs értelmes üzenet, az már bosszantó” – fejtette ki.

A reklámok szövegének lebutítása is egyre gyakoribb, aminek az az oka, hogy miden társadalmi réteg megértse az üzenetet. Az egyszerűsített reklámok hátterében Rudolf Flesch osztrák születésű, amerikai író képlete áll, melyet a 40-es években dolgozott ki annak érdekében, hogy olvashatóbb tartalmak kerüljenek az újságok lapjaira.

Rudolf Flesch képlete: 206,835–1,015 * (összes szó/összes mondat) – 84,6 * (összes szótag/összes szó)

„A módszer lényege, hogy egy formula alapján 0-tól 100-ig terjedő számot határozhatunk meg az adott szövegre, ez jelzi, hogy mennyire érthető és olvasható. Minél kisebb az érték, a szöveg annál nehezebben értelmezhető. A 70–80 közötti érték egy átlagos felnőtt számára befogadható” – magyarázta Jagodics Rita.

Új szabályok születtek a reklámok tartalmáról

„Rohanó világban élünk, amiben úgy érezzük, hogy sosincs időnk, ezért igyekszünk mindenre kevesebb időt fordítani, köztük a reklámokra is. Évek óta azt mondják, hogy három másodperc alatt kell megfogni a fogyasztókat, bár szerintem ez az érték már inkább kettő. Ha ezalatt nem értik meg a reklámot, akkor nem szánnak rá több időt” – hangsúlyozta.

A marketingszakértő szerint a két másodperces időkorlát miatt új szabályok jöttek létre. Ezek közül az első, hogy a honlapokon az oldal tetejére ki kell írni, hogy mit árusít az adott cég, mert ha ez nem egyértelmű, hamar továbbállnak a látogatók. A második a közérthető szavak használatára vonatkozik, a szakmai kifejezések még az adott iparág kommunikációjában sem elég hatásosak.

A harmadik, és egyben az egyik legfontosabb szabály a színválasztásról szól. Ebben az esetben is a meghökkentésre és a megkülönböztetésre kell törekedni.

„Vannak olyan műsorok, ahol a reklámidő hosszabb, mint maga a tartalom. Ez a fogyasztóknak nem tetszik, ezért ahhoz, hogy odafigyeljenek a reklámra, színekben is ki kell tűnni” – mondta Jagodics Rita legutóbbi kutatásuk alapján, melyből kiderült, hogy a piros, a lila és a pink szín átlagosan 22 százalékkal nagyobb aktivitáshoz vezet.

A mobiltelefon lett az új tv

Napjainkban a platformok szerepei transzformálódtak. Az okostelefon lett az új tv, míg utóbbi a rádió helyét vette át.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Nézettségében a YouTube felveszi a versenyt a tv-vel, a havi kétmilliárd aktív felhasználó a videómegosztón naponta több mint ötmilliárd mozgóképes tartalmat néz meg az Omnicore digitális marketingügynökség adatai szerint.

A felhasználók közül sokaknak elegük van a beágyazott hirdetésekből, melyeken egy videón belül akár több alkalommal is át kell szenvedniük magukat. Bár a legtöbben ezeket hagyományos reklámnak tekintik, a céljuk inkább egy adott oldal vagy márka népszerűsítése.

Ha valaki mégis terméket szeretne reklámozni a YouTube-on, jobban teszi, ha a lényeget rövidre szabja.

„A videókba ágyazott hirdetéseket elérésre használják, ezért azok promóciós helyett inkább népszerűsítő szerepet töltenek be. Mivel a felhasználók hamar átugorhatják – és a tendenciák szerint át is ugorják – a hirdetéseket, ezért célszerű az első néhány másodpercbe belesűríteni a legfontosabb információkat” – fogalmazott Jagodics Rita.

2020 az interakcióalapú marketing éve lesz

Idén az interakción lesz a hangsúly, amit az emberek talán jobban igényelnek, mint valaha.

„Növekszik majd a lakosság részéről az interakciós elvárás. Egyirányú kommunikáció helyett olyan posztokat, cikkeket szeretnének látni, amelyekhez hozzászólhatnak. A cél tehát már nem az, hogy a tartalmat egyszerűen elolvassák, hanem, hogy megosszák és elmondják róla a véleményüket” – mondta a marketingszakértő.

Már a tavalyi évben is látható volt, hogy gyorsabb és eredményesebb egy termék bevezetése, ha például egy cég felkérte a közösségi médiában az embereket, hogy adjanak nevet a legfrissebb produktumuknak. Ez is egy figyelemfelkeltő eszköz, hiszen a fogyasztó észre sem veszi, hogy már akkor elköteleződött, amikor felkérték, hogy adjon nevet a terméknek.

Szintén emelkedhet a felhasználók által beküldött tartalmat megjelenítő reklámok száma, az úgynevezett User Generated Content, amely a kereskedőknek és szolgáltatóknak is jó, mert leveszi a tartalomgyártás terhét a cégekről, a fogyasztók pedig kifejezetten szeretik, ha bevonják őket a reklámokba.

A chatbot és az élő videók népszerűsége rohamosan nő

A Grand View Research beszámolója szerint a chatbot világméretű piaca 2025-ig eléri az 1,25 milliárd dollárt, ami éves szinten 24,3 százalékos növekedést jelent. Kimutatásuk alapján a vásárlók 45 százaléka a humán ügyfélszolgálat helyett ma már inkább a chatbotokhoz fordul, ha kérdése van, és van választási lehetősége.

„A chatbotok már a magyar ügyfélkapcsolatban is egyre elterjedtebbek. A számuk idén is rohamosan emelkedik, az őket használó cégek pedig lépéselőnybe kerülnek. A mesterséges intelligenciával működő chatbotok az ügyfélszolgálati munkák részleges kiváltására is alkalmasak, és költséghatékony adatkezelő megoldást jelentenek” – emelte ki.

Jagodics Rita szerint idén tovább erősödnek az influencerek is, akik az élő videók népszerűségét és hatékonyságát kihasználva még aktívabb közönséget érhetnek el.

„Az élő tartalmak hihetetlenül népszerűek a fogyasztók körében: az emberek háromszor több időt töltenek az élő videókkal, mint az előre rögzítettekkel, mert azt érzik, hogy részesei valaminek, és befolyásolhatják az adott tartalmat, ahelyett, hogy csak passzívan figyelnék” – mondta.

A címlapfotó illusztráció.