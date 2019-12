Kedden újranyit az eplényi síaréna

Az év utolsó napján újranyit az eplényi síaréna – közölte a síközpont marketingvezetője hétfőn. László Márk elmondta: a hideg idő visszatértével szombat este újra elkezdték gyártani a havat az A1-es pályára. A nagy hógyártó kapacitásnak köszönhetően hétfőre átlagosan 40 centiméterre nőtt a hóvastagság, így az év utolsó napján újra megnyitják a pályát.

Hozzátette: keddtől az A1-es pálya mellett üzemel a T1-es tanulópálya és a négyüléses felvonó is. Az eplényi síarénában november 30-án kezdték meg a hógyártást, és egy hét múlva meg is nyitott a síközpont, ám december 22-én a meleg idő miatt ideiglenesen be kellett zárniuk.