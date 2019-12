ÁSZ: Változás szükséges a közszféra belső ellenőrzésében

A közszféra belső ellenőrzése jelenlegi formájában nem tölti be funkcióját, ezért indokolt a teljes rendszer felülvizsgálata – tartalmazza az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elemzése, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez. A dokumentum az ÁSZ 2015 és 2018 közötti ellenőrzései alapján készült el.

A tájékoztatás szerint az elemzés feltárta, hogy a belső ellenőrzés meghatározó arányban – az intézmények 90,7 százalékánál és az önkormányzatok 96,7 százalékánál – nem működött hatékonyan, így nem teremtett világos döntési helyzetet az elsőszámú vezetők számára.

Emlékeztetnek arra, hogy a belső ellenőrzés kiemelt feladata elősegíteni a belső kontrollrendszer minőségének és hatékonyságának javítását, ezáltal biztosítani a szabályszerű közpénzfelhasználást és a közvagyon védelmét.

Ugyanakkor az elemzés szerint a belső ellenőrzés nem látta el feladatát a csalás megelőzése, feltárása és a korrupciós kockázatok kezelése tekintetében. Így nem teremtett világos döntési helyzetet az elsőszámú vezetők számára és nem támogatta a felelős vezetést a közpénzzel, közvagyonnal történő felelős gazdálkodásban. Mivel a közszféra belső ellenőrzése jelenlegi formájában nem tölti be funkcióját, ezért indokolt a teljes rendszerének felülvizsgálata.

Az elemzés azt is alátámasztotta, hogy a belső ellenőrzés nem megfelelő működése hatással volt a belső kontrollrendszer egészének működésére. Így az ÁSZ által ellenőrzött szervezeteknél kivétel nélkül a gazdálkodásban is hiányosságok fordultak elő. Mindez többletfeladatokat ró az államháztartás védelmi vonalainak második és harmadik szereplőire, így a kormányzati, önkormányzati ellenőrzésre, valamint az ÁSZ által végrehajtott külső számvevőszéki ellenőrzésre is – tartalmazza a dokumentum.

Az ÁSZ elemzése rámutat arra is: a rendszer átalakításának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszter feladata. Az irányító szerveknek pedig indokolt rendszeresen ellenőrizni a belső ellenőrzési tevékenység minőségét.

A belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságát olyan intézkedésekkel célszerű megerősíteni és fejleszteni, amelyek révén egyrészt javulhat az államháztartás védelmi vonalainak egymást erősítő működése, másrészt hatékonyabban hozzá tud járulni a szervezetek belső kontrollrendszere szabályszerű kialakításához, egyidejűleg hatékonyan feltárja a csalást és a korrupciós kockázatot – tartalmazza az ÁSZ közleménye.

A címlapfotó illusztráció.