Ujhelyi István: Fogyasztóvédelmi akcióterv készült a légi utasok jogainak védelmére

Hosszú egyeztetési folyamat végén elkészült a fapados légitársaságokra vonatkozó fogyasztóvédelmi akcióterv-javaslat a légi utasok jogainak védelmére – olvasható az Ujhelyi István európai parlamenti képviselő által kiadott sajtóközleményben szombaton.

A szocialista képviselő, aki egyben a javaslat kezdeményezője volt, a dokumentumot a napokban juttatta el Adina Valean közlekedéspolitikáért felelős uniós biztosnak.

„Fontos hogy a fogyasztóvédelmi minimumelvárások idővel ne csak a fapados légitársaságokra vonatkozzanak, hanem a hagyományosan működő járatokra is. A fapados üzleti modell egyértelműen üdvözlendő, azonban az elmúlt időszak botrányai miatt egy fogyasztóvédelmi etikai kódex létrejötte nélkülözhetetlen volt” – emelte ki a politikus.

Az uniós biztosnak benyújtott csomag többek között arra tesz javaslatot, hogy miként biztosítsa a légitársaság az átfoglalások zökkenőmentességét, hogyan értesítse hatékonyan az utasokat a járatmódosításokról, illetve mennyi idő elteltével kell minden utasnak ivóvizet biztosítani a fedélzeten, ha bármilyen okból késik a felszállás.

Mindemellett a csomag azt is indítványozza, hogy a légitársaságok ügyfélszolgálatainak telefonos elérését ne lehessen emelt díjas szolgáltatásként üzemeltetni, illetve hogy jogos követelés esetén az ügyfélnek joga legyen legkésőbb harminc nap alatt megkapni az esetleges kompenzáció összegét.

Ujhelyi egyben reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy idővel tovább lehet lépni akár a jogalkotás irányába is, és akár ki is lehet terjeszteni az etikai elvárásokat a most formálódó, új és fenntartható légiközlekedési ökoszisztéma egészére.

