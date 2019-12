Kásler: Emelkedik az állami fenntartású meddőségkezelési centrumok száma

Nő az állami fenntartású meddőségkezelési centrumok száma, ingyenessé válik a meddőségi diagnosztika és a meddőségkezelésben használt gyógyszerek is – közölte az emberi erőforrások minisztere pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központja felújított fekvőbetegosztályának átadásán 2019. december 20-án.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Kásler Miklós hangsúlyozta: a demográfiai kérdésen múlik mindig a nemzet jövője, ezért a kormány sok irányból támogatja a jelenlegi helyzet javítását. Így született döntés arról, hogy határozottan támogatják és egységesítik a meddőség kezelését.

A férfiak és a nők meddőségi diagnosztikájának teljes költségét átvállalja a kormány 2020. július 1-jétől, a gyógyszeres kezeléseket pedig már januártól 100 százalékban támogatják – jelentette be a miniszter, hozzátéve, hogy ez azokra a gyógyszerekre is érvényes lesz, amelyek esetében eddig valamennyi önrészt kellett fizetniük az érintetteknek.

Kásler Miklós elmondta: nem közismert, de a meddőség oka 50 százalékban a nőknél, 50 százalékban a férfiaknál alakul ki, ezért a kezelésére komplex programra van szükség. Ennek lényeges eleme a diagnosztika, amelynek során azt vizsgálják, hogy fennáll-e a meddőség, és ha igen, akkor milyen további terápiás lehetőségek vannak.

A kormány ezért úgy döntött: 10,5 milliárd forintot fordít arra, hogy létrejöjjön egy egységes, meddőséggel foglalkozó ellátórendszer. A Nemzeti Humán Reprodukciós Intézet az Észak-közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő bázisán jött létre 2019. október 1-jén.

Az intézetnek országos a hatásköre, ami a miniszter ismertetése szerint azt jelenti, hogy ennek a kérdéskörnek az epidemiológiai, módszertani, szervezési, tudományos és oktatási központja. Feladata, hogy tartsa a kapcsolatot a szakhatóságokkal, valamint összehangolja és szakmailag irányítja a meddőségi központok hálózati tevékenységét.

A miniszter az állami fenntartású meddőségkezelési intézetek hálózatáról elmondta: a budapestiek mellett vannak intézményeik Győrben, Tapolcán, Pécsen, Szegeden, Kaposváron és Debrecenben. Kiemelte: a jelentős fejlesztéseknek köszönhetően a 12 intézményből 6 esetében rendkívül korszerű egészségügyi viszonyokat tudtak kialakítani, és az egységes ellátás érdekében a fejlesztések nem álltak meg.

Kásler Miklós szólt arról is, hogy a kormány támogatása kiterjed a diagnosztikus tevékenységek mellett a terápiás lehetőségek bővítésére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a férfiak és a nők meddőségi diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének is a teljes költségét támogatják.

A 2020 júliusától ingyenessé váló meddőségi vizsgálatok közfinanszírozásba történő bevonására a kormány éves szinten több mint 9 milliárd forintot biztosít, a még nem közfinanszírozott gyógyszerek közfinanszírozásba vonására pedig 1,6 milliárd forintot fordít az állam. A tárca becslése szerint az új intézkedésekkel akár több százezer forintot is spórolhatnak a rászoruló párok.

Jövő január 1-jétől a közfinanszírozott intézmények számára nem lesz teljesítményvolumen-korlát a beültetésekre, ez az intézkedés a minisztérium szándéka szerint ahhoz járul hozzá, hogy akár esetleges igénynövekedés esetén is várakozás nélkül lehessen igénybe venni a közfinanszírozott meddőségkezelési programokat.

Kásler Miklós az MTI kérdésére elmondta: az állami intézetekben történő infrastrukturális és az asszisztált reprodukciós eljárások fejlesztésének köszönhetően négyezer újszülött világra jövetelét prognosztizálják 2022-re.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon 150 ezerre tehető a meddő párok száma, jelentős populációról van szó, de ez nemcsak Magyarországon, hanem világszerte tapasztalható jelenség. Hozzátette: nem egyszerűen genetikai, hanem egy civilizációs problémáról van szó, kialakulásához pedig az életmód is hozzájárul.