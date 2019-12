Egyszerűsített vámellenőrzést vezet be az ünnepi időszakban Szerbia és Magyarország

Egyszerűsítik a határ- és vámellenőrzést a szerb-magyar határon az ünnepi időszakban, december 15. és január 15. között, ennek részleteiről csütörtökön egyeztetett a Horgos-Röszke határátkelőhelyen a szerb és a magyar fél – közölte a szerbiai vám- és pénzügyőrség.

A közlemény szerint a két ország belügyminisztériumainak korábbi megállapodása értelmében egyszerűsödik a határellenőrzés az ünnepi időszakban, a hatékony munka érdekében pedig a vám- és pénzügyőrségi ellenőrzés egyszerűsítésére is szükség van.

A felek megállapodtak abban, hogy a vámvizsgálatot a lehető legnagyobb mértékben, de még a törvényes keretek között egyszerűsítik az említett időszakban, hogy gyorsabbá tegyék a határátkelést.

A szerb delegáció vezetője, Veselin Milosevic, a szerbiai vám- és pénzügyőrség igazgatóhelyettese elmondta, készen állnak a megnövekedett forgalomra, növelik a vámosok számát az átkelőkön, és felgyorsítják a teherautók átvizsgálását is.

A magyar küldöttséget vezető Bakai Kristóf Péter, a Nemzeti Vám- és Pénzügyőrség pénzügyőr ezredese, vámszakmai szakfőigazgató a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy új uniós növényegészségügyi előírások lépnek életbe december 14-től.

A felek egyetértettek abban is, hogy a várakozási idő csökkentésének hosszú távú megoldását újabb sávok megnyitása jelenthetné, a romlandó árut szállító vagy üresen közlekedő kamionok átkelését pedig fel kellene gyorsítani.

A karácsonyi ünnepi időszakban egy nap alatt akár több mint százezren is használhatják a magyar-szerb határt, így jelentős torlódások alakulhatnak ki. A korábbi években előfordult olyan is, hogy az utazóknak 12 órát is várniuk kellett egy-egy határállomáson.

A szigorított ellenőrzések tovább bonyolíthatják a helyzetet. Az új uniós növényegészségügyi rendszer szerint szinte minden növény esetében növényegészségügyi bizonyítványra lesz szükség. A nem uniós országból Magyarországra érkezők ezentúl csak szigorú előírások mellett hozhatnak Magyarországra ültetésre szánt növényeket, terméseket, zöldségfélét és egyéb növényi termékeket, például friss fűszernövényeket vagy koszorúkat.

