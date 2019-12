Világcsúcsra tör a magyar gasztronómia

Elérkeztünk arra a pontra, hogy Budapest már nem csak gyógyfürdőiről és impozáns épületeiről ismert a külföldiek körében. Az elmúlt években ugyanis egyre nagyobb az érdeklődés a különleges magyar gasztronómia iránt, amely már turisztikai szempontból is jelentős húzóerőt képvisel.

Széll Tamás halétele a Bocuse d’Or szakácsverseny európai döntőjén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Egyre több gourmet étterem nyílik a fővárosban, ahol a vendégek az úgynevezett fine dining étkezést tapasztalhatják meg: ennek lényege, hogy 6-8 fogást szolgálnak fel, melyek gondosan épülnek egymásra, és az ízek harmóniája mellett nagy hangsúly kerül a különleges látványra, a dekorációra és tökéletes mennyiségre is.

Az elmúlt évben két éttermünk is új Michelin-csillagot kapott, így Budapest immár hat Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhet – olvasható a CNN cikkében.

Az első csillagot mindössze kilenc éve sikerült elnyerni, és az eredmények alapján a fővárosban dübörög a kulináris forradalom, amelyhez a rekordszámú turista és a virágzó gazdaság is hozzájárul.

Hosszú út vezetett a sikerig

Jókuti András gasztroblogger szerint Magyarország mindig szegény ország volt, így főzés leginkább az „életben tartást” szolgálta. A konyha a hús és a burgonya köré rendeződött, amelyekkel a kellő fehérje- és szénhidrátbevitelt biztosították. A magyar gasztronómia egy rendkívül hosszú fejlődésen ment keresztül, amely még ma is zajlik, egyre nagyobb sikerrel.

A portugál sztárséf, Miguel Rocha Vieira, aki Magyarország első Michelin-csillagos éttermében, a Costes Étteremben dolgozik, úgy hiszi, a siker részben abban rejlik, hogy az elmúlt évtizedben

egyre elérhetőbbé váltak hazánkban a minőségi alapanyagok.

„Régebben külföldről hozattuk például a vajat, mert itt nem lehetett jó minőségűt találni” – mondta el a séf a CNN-nek.

Jókuti úgy véli, Vieira újításaival új életet lehelt a hazai konyhába, és fogásaiban mind a magyar, mind a portugál hatásokat egyesítette, amivel megalapozta a magyar fine dining étkezést.

Vieira elmondta, hogy egyáltalán nem a díjak és az elismerés lebeg a szeme előtt, ha főzésről van szó, csak azt teszi, amiben hisz.

A legismertebb magyar séfnek, Széll Tamásnak szintén sokat köszönhet a hazai gasztronómia. A séf 2016-ban nyerte meg a Bocuse d’Or európai döntőjét, és azóta is a hagyományos magyar ételek modernizálásán dolgozik.

Széll Tamás és Szulló Szabina fine dining étterme, a Stand, amely főként a magyar hagyományokra és alapanyagokra támaszkodik, idén márciusban szerezte meg első Michelin-csillagát.

Széll szerint az étel a legjobb kommunikáció a séf és a vendég között.

„Azt reméljük, ételeink felidézik a gyermekkori édes emlékeket. Fogásainknak meg kell felelniük nagyszüleink és egy Michelin-ellenőr ízlésének is. Ez a munka legnehezebb része” – mondta el a séf.

Széll Tamás a Bocuse d’Or szakácsverseny európai döntőjén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„A legtöbb inspirációt a gyerekkoromból nyerem. Édesanyám mindig azt mondta, szegények vagyunk, de jól élünk” – tette hozzá. A séf kitűnő ötleteit az étterem népszerűsége is alátámasztja.

Széll a friss és természetes alapanyagok beszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. A tejtermékeket például egy vidéki farmról hozatja, hiszen véleménye szerint az alapanyagokon múlik az étel sikere.

Ugyancsak idén tavasszal kapott Michelin-csillagot a Veres István vezette Babel étterem. A viszonylag kis, meghitt hangulatú étterem fogásaiban a magyar és az erdélyi konyha ízei egyaránt visszaköszönnek.

Veres számára a főzés inkább megszállottság, mint szenvedély.

„A fine dining lényege, hogy valami különlegeset, valami egyedit állíts elő. A lelkedet rakod ki a tányérra” – mondta el a séf, majd hozzáfűzte: „Sosem félek új dolgokat kipróbálni”. Jókuti szerint pont ebben a hozzáállásban rejlik a séf sikere.

Mi várható a jövőben?

A Costes, a Stand és a Babel sikereihez vezető úton jár az októberben megnyílt Salt étterem is, amelyet Tóth Szilárd séf vezet. Az étterem egyik különlegessége, hogy a séf asztala középen van elhelyezve, így a vendégek nézhetik a csapatot főzés közben, és kérdéseket is feltehetnek nekik.

Tóth szintén sok alapanyagot szerez be vidékről, és fontosnak tartja az egyszerűséget mind a hozzávalók, mind a kész fogások tekintetében. Hogy a Salt is elnyeri-e majd a Michelin-csillagot, nem lehet tudni, minden esetre jó úton halad felé.

A fine dining éttermek néhány éve még elképzelhetetlennek tűntek a fővárosban, de terjedésük alapján Budapest jó irányba halad.

„Rengeteget utazom, és a világ legjobb éttermeit járom be. Fantasztikus látni, hogy amikor hazajövök, akkor is ilyen csodás éttermekben ehetek” – mondta el Jókuti, aki úgy véli, elképesztő szintet sikerült már most elérni.