Új stratégiai megállapodást kötött az Emmi a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal

Új stratégiai megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal (NIT). A dokumentumot Novák Katalin államtitkár és Hegedűs Zoltán, a NIT elnöke írta alá szerdán Budapesten újságírók előtt.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az aláírás előtt elmondta: a megállapodással a kormány kötelezettséget vállal, hogy a jövőben is mindig megkérdezi a NIT és rajta keresztül a magyar fiatalok véleményét, amikor őket érintő kérdésekben dönt.

A szerződés ilyen területekként említi a fiatalokkal foglalkozó szakpolitikákon túl a tehetséggondozást, az oktatást, a sportot, a digitalizációt, az önkéntességet és a kultúrát.

Novák Katalin úgy fogalmazott: „szeretnénk, ha a magyar fiatalok hangja eljutna hozzánk, és ennek egy módja” a kapcsolattartás a csaknem száz, fiatalokkal foglalkozó szervezetet tömörítő NIT-tel.

Kitért arra: a NIT hídszerepet tölt be a magyar fiatalok és a kormány között, valamint számos nemzetközi testületben is ellátja a magyar fiatalok képviseletét. Ezért is „fontos, hogy rendszeres kapcsolatban álljunk a NIT-tel, és támogassuk a NIT-hez tarozó szervezetek munkáját”.

Hozzátette: a NIT-től a kormány inspirációt kaphat, hogy melyek azok a fiatalokat érintő területek, amelyekkel a jövőben érdemes lenne kiemelten foglalkozniuk, hol van még szükség további lépésekre, és visszajelzést is kapnak tőlük arról, hogy az eddigi lépéseik mennyire voltak sikeresek.

Az államtitkár az elmúlt időszak fiatalokat érintő döntései közül kiemelte a fiatalok KRESZ-tanfolyam- és -vizsgadíjának visszatérítését, az első nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott támogatást, valamint a babaváró támogatást, amellyel a családalapítás előtt álló fiatal párokat segítik, és amelyet eddig 55 ezer pár vett igénybe.

Novák Katalin hozzátette: a NIT segíti a kormányt abban is, hogy „lefordítja a fiatalok nyelvére” a kormány őket érintő döntéseit.

Hegedűs Zoltán azt mondta: a NIT újabb lépést tesz a „felnőtté válás útján” azzal, hogy ebben a kormányzati ciklusban is az Emmi partnere lesz, és igyekeznek majd tartalommal megtölteni a megállapodást. Hozzátette: felelősséggel tartoznak azon ifjúsági szervezeteknek, amelyek felhatalmazták őket a képviseletükre.

Kitért arra: az elmúlt időszakban számos, a fiatalokat érintő jó döntés született, és látják a kormány nyitottságát a fiatalokat érintő fejlesztésekre, olyanokra mint például a digitalizáció, a fiatalok vidéken maradásának támogatása vagy a felnövekvő generáció tudatos, a közösségéért tenni akaró felnőtté válásának segítse.

A címlapfotó illusztráció.