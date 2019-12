Milliós adomány gyűlt össze az árvíz sújtotta Egerszólátnak és Novajnak

Milliós pénzadományt gyűjtött össze a nyári villámárvíz által sújtott két Heves megyei településnek a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége: Egerszólát és Novaj emellett a kormány vis maior keretéhez is kérelmet nyújtott be – jelentette be szerdán Egerben Nyitrai Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott.